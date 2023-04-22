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    • 22.04.2023 13:56
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    • 22.04.2023 15:04
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    "Bedava" vaadin sonu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'güneş enerjisi' projesinin altından cehalet çıktı

    7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, anketlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın farkla gerisinde kalınca gerçek dışı vaatlerinde adeta vites yükseltti. Daha önce belediye başkanlığı karşısında Şanlıurfalı çiftçilere, bedava elektrik vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, kendi yönetimlerinde bulunan belediyelerde neden böyle bir icraat yapmadıkları sorusunu yanıtsız bırakmıştı. Seçime kısa bir süre kala yeniden bu vaadini piyasaya süren Kılıçdaroğlu'nun, güneş enerjisinin hiçbir altyapı katkısı olmadan sadece kendi kendine enerji ürettiğini sandığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun bedava vaadinin altından cehalet çıktı

    14 Mayıs'taki seçimlere kısa bir süre kalan 7'li koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük oy farkını kapatabilmek adına vaatlerinde sınırları zorluyor.

    Adıyaman'ın Besni ilçesinde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Şanlıurfalı çiftçiler için verdiği "bedava elektrik" vaadini tekrarladı. Ancak Kılıçdaroğlu vaadini açıklarken, güneş enerjisinin nasıl üretildiğine ilişkin cehaletini ortaya koydu.

    "GÜNEŞE DOLAR MI ÖDÜYORUZ?"
    Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
    "Onlara, 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz.' dedim. Aynı şeyi Besni için de söylüyorum. Besni'nin belediye başkanlığını bize vereceksiniz, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bana dediler ki efendim, 'Çiftçiye elektriği nasıl bedava verirsin?' Elektrik elde etmek için petrole ihtiyaç yok, doğalgaza ihtiyaç yok, kömüre ihtiyaç yok. Allah'ın güneşi var, o da bedava. Niye, güneşe dolar mı ödüyoruz? Güneşten bize fatura mı kesiliyor? Hepsi bedava, yapacağım göreceksiniz."

    "ELİNİZİ TUTAN MI VAR?"
    Kılıçdaroğlu, 2021 yılında Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile yaptığı toplantıda, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü vermişti. Kılıçdaroğlu, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde neden vaadini hayata geçirmediği hala muamma.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu gerçek dışı vaade tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:
        CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'ya gitmiş, esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var. Elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması... Elektriği belediyeler mi veriyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması. Üçüncü sorun CHP Genel Başkanı'nın nice namus sözü verdiği her konu gibi bunu da arkasını dönünce unutacak olmasıdır.

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        Kılıçdaroğlu’nun bedava vaadinin altından cehalet çıktı
        Haberler Haberler "Bedava" vaadin sonu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'güneş enerjisi' projesinin altından cehalet çıktı
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