"GÜNEŞE DOLAR MI ÖDÜYORUZ?"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Onlara, 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz.' dedim. Aynı şeyi Besni için de söylüyorum. Besni'nin belediye başkanlığını bize vereceksiniz, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bana dediler ki efendim, 'Çiftçiye elektriği nasıl bedava verirsin?' Elektrik elde etmek için petrole ihtiyaç yok, doğalgaza ihtiyaç yok, kömüre ihtiyaç yok. Allah'ın güneşi var, o da bedava. Niye, güneşe dolar mı ödüyoruz? Güneşten bize fatura mı kesiliyor? Hepsi bedava, yapacağım göreceksiniz."