14 Mayıs'taki seçimlere kısa bir süre kalan 7'li koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük oy farkını kapatabilmek adına vaatlerinde sınırları zorluyor.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Şanlıurfalı çiftçiler için verdiği "bedava elektrik" vaadini tekrarladı. Ancak Kılıçdaroğlu vaadini açıklarken, güneş enerjisinin nasıl üretildiğine ilişkin cehaletini ortaya koydu.
"GÜNEŞE DOLAR MI ÖDÜYORUZ?"
Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Onlara, 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz.' dedim. Aynı şeyi Besni için de söylüyorum. Besni'nin belediye başkanlığını bize vereceksiniz, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bana dediler ki efendim, 'Çiftçiye elektriği nasıl bedava verirsin?' Elektrik elde etmek için petrole ihtiyaç yok, doğalgaza ihtiyaç yok, kömüre ihtiyaç yok. Allah'ın güneşi var, o da bedava. Niye, güneşe dolar mı ödüyoruz? Güneşten bize fatura mı kesiliyor? Hepsi bedava, yapacağım göreceksiniz."
"ELİNİZİ TUTAN MI VAR?"
Kılıçdaroğlu, 2021 yılında Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile yaptığı toplantıda, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü vermişti. Kılıçdaroğlu, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde neden vaadini hayata geçirmediği hala muamma.