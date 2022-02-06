CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bedava elektrik" sözü mahkemelik oldu! CHP'li belediye söze uymadı yargıya gidiyor





OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Önerge CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın tüm itirazlarına rağmen, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na bağlı meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Meclis üyesi Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, "Stratejik planımızda böyle bir faaliyetimiz yok. Bütçemizde de böyle bir kalem yoktur. Belediye kanununda da böyle bir konu yer almıyor. Elbette ki böyle bir şeyi yapmak isteriz ama kanuni olarak da uygun değildir" dedi.