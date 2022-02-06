CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bedava elektrik" sözü mahkemelik oldu! CHP'li belediye söze uymadı yargıya gidiyor

İzmir Kemalpaşa Belediyesi Meclisi şubat ayı ikinci olağan oturumu, Başkan Rıdvan Karakayalı yönetiminde toplandı. Oturumda Cumhur İttifakı meclis üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" söylemlerini hatırlatarak ilçe sınırları içindeki çiftçilerin elektrik ücretlerinin belediye tarafından karşılanmasını istedi.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ
Önerge CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın tüm itirazlarına rağmen, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na bağlı meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Meclis üyesi Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, "Stratejik planımızda böyle bir faaliyetimiz yok. Bütçemizde de böyle bir kalem yoktur. Belediye kanununda da böyle bir konu yer almıyor. Elbette ki böyle bir şeyi yapmak isteriz ama kanuni olarak da uygun değildir" dedi.
'KILIÇDAROĞLU SÖZ VERDİ'
Altıntoz'un 'Bütçemizde böyle bir kalem yok' sözü üzerine AK Partili Meclis üyesi Yaşar Metin, "Belediye her konuda halkına, vatandaşına hizmet götürebilir. Sayın Kılıçdaroğlu belediyeler için söz verdi. Biz de bunun üzerine kalkıp önerge verdik. Siz meclisten çiftçinin elektrik giderlerini karşılamak için borçlanma yetkisi isteyin, Cumhur İttifakı olarak yanınızdayız. Yeter ki siz çiftçiye yardım yapın" diye konuştu.