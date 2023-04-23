23 NİSAN İL İL ETKİNLİKLERİ - KUTLAMALARI 2023! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya 23 Nisan etkinlikleri saat kaçta, nerede? Ücretsiz konserler...

ANKARA 23 NİSAN ETKİNLİK TAKVİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Parkı'nda 'Çocuk Festivali' düzenleyecek.

"Geleceğe Koşuyoruz" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenecek çocuk maratonu, 23 Nisan Pazar günü saat 10.00-17.00 arasında Ankara Millet Bahçesi'nde yapılacak.

İZMİR 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

İzmir Valiliği'nin resmi sayfasında 23 Nisan etkinlikleri ile ilgili şu duyuru yapıldı:

Kutlama Töreni Cumhuriyet Meydanı'nda 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 10.00'da başlayacaktır. Törene katılacak okullar saat 09.00'a kadar yerlerini almış olacaklardır.

Kutlama Töreni; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenecek öğrenciler ve izciler tarafından bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak, bir grup ilköğretim okulu öğrencisi şeref tribününde, İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanına buket sunacaklardır. İl Milli Eğitim Müdürü tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasına müteakip Milli Eğitim Bakanı'nın mesajı ve şiirlerin okunmasından sonra öğrenci gruplarının gösterileri ile kutlama programı sona erecektir.