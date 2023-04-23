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    • 23.04.2023 09:25
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    • 23.04.2023 09:25
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    23 NİSAN İL İL ETKİNLİKLERİ - KUTLAMALARI 2023! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya 23 Nisan etkinlikleri saat kaçta, nerede? Ücretsiz konserler...

    23 Nisan kutlama ve etkinlikleri hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren artışa geçti Bu sene pazar günü ve Ramazan Bayramı'na denk gelen 23 Nisan'da kutlamalar ve etkinlikler düzenlenecek. Bu yıl çifte bayram neşesi birçok çocuğu sardı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya 23 Nisan etkinlikleri saat kaçta, nerede? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    23 NİSAN İL İL ETKİNLİKLER 2023!

    23 Nisan etkinlikleri il il merak edilip araştırılıyor. Bu sene de çeşitli ücretsiz etkinlikler çocukları bekliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya 23 Nisan etkinlikleri saat kaçta, nerede? İşte detaylar...

    23 NİSAN ETKİNLİKLERİ 2023

    23 Nisan 2023 yılında Pazar gününe ve Ramazan Bayramı'na denk geliyor. Tatil olduğundan okullarda kutlamalar yapılamayacak. Fakat İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok ilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılacak. Bu kapsamda 23 Nisan etkinlik takvimi 2023 gündem oldu.

    İSTANBUL 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ 2023

    (TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak.)

    Müze Gazhane 23 Nisan Çocuk Şenliği

    11:00-17:00 (Tüm Gün) Dalin ile Yüz Boyama – Maskotla Eğlence – Meydan

    11:00-17:00 (Tüm Gün) Sirk Eğitimleri: Jonglörlük, Temel Denge, Poi, Tahta Bacak, Tabak Çevirme – Q Deck

    11:00-17:00 (Tüm Gün) Sosis Balon – Meydan

    11:30 Dans & Zumba Kids – Meydan

    12:00 23 Nisan Bandosu – Meydan

    12:00 Sihirli Kağıt (6-10 Yaş) T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

    12:30 Sihirbazlık Gösterisi – Meydan

    13:00 Çocuklar için Sulu Boya Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

    13:30 Mimas ile Büyüyen Düşler – Mim Çocuk Oyunu – Meydan

    14:15 Mimas ile Büyüyen Düşler – Pantomim Beden Atölyesi – Meydan

    14:30 Ebeveyn Çocuk Heykel Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

    15:00 23 Nisan Bandosu – Meydan

    15:30 İmre Hadi ve Çocuk Korosu – Meydan

    16:30 Çocuklar için Çizgi Roman Atölyesi (9-12 Yaş) – Cihan Kılıç – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)

    16:30 23 Nisan Bandosu – Meydan

    BKM Çocuk Şenliği

    12:00 Rahmi M. Koç Müzesi yelken boyama etkinliği

    13:00-15:15 Rahmi M. Koç Müzesi dört ayrı yelken turu

    13:00 Rahmi M. Koç Müzesi otomobil boyama etkinliği

    14:00 Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Sunay Akın çocuklarla buluşacak

    Pera Müzesinde 23 Nisan Hayal Kurma Şenliği

    10:00-11:30 Hamid Tolouei Fard, Maximum Uniq 'ÇOCUK FESTİVALİ'nde 2 atölye çalışması

    (Hatay ve Kahramanmaraş'a 'Renkli Hayaller Sahnesi' kurulacak.)

    11:00 Maximum Uniq Lounge'da Doğa ve Permakültür Atölyesi

    Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 8. YBY Woods Çocuk Şenliği

    10:30-16:00 Bonjurköy – Ömerli /Çekmeköy'de 23 Nisan festivali

    10:00-20:00 KidZania İstanbul'da 23 Nisan etkinliği

    AKM İstanbul Çocuk Sanat Festivali

    15:00 CRR Konser Salonu'nda Tolga Taviş besteci & orkestra şefi konser

        ANKARA 23 NİSAN ETKİNLİK TAKVİMİ

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Parkı'nda 'Çocuk Festivali' düzenleyecek.

        "Geleceğe Koşuyoruz" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenecek çocuk maratonu, 23 Nisan Pazar günü saat 10.00-17.00 arasında Ankara Millet Bahçesi'nde yapılacak.

        İZMİR 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

        İzmir Valiliği'nin resmi sayfasında 23 Nisan etkinlikleri ile ilgili şu duyuru yapıldı:

        Kutlama Töreni Cumhuriyet Meydanı'nda 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 10.00'da başlayacaktır. Törene katılacak okullar saat 09.00'a kadar yerlerini almış olacaklardır.

        Kutlama Töreni; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenecek öğrenciler ve izciler tarafından bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak, bir grup ilköğretim okulu öğrencisi şeref tribününde, İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanına buket sunacaklardır. İl Milli Eğitim Müdürü tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasına müteakip Milli Eğitim Bakanı'nın mesajı ve şiirlerin okunmasından sonra öğrenci gruplarının gösterileri ile kutlama programı sona erecektir.

        GÖSTERİLER

        (23 Nisan Halk Müziği Korosu) İlkokul ve Ortaokul Karma Grup gösterileri

        (Efeler) İlkokul Gösteri grupları

        (Adım Adım İzmir' im) Ortaokullar Gösteri grupları

        (Dalgalan Ey Şanlı Bayrağım) İlkokul ve Ortaokul Karma Final Gösteri grupları

        BURSA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

        Saat 13:00'te Bursa Merinos Pakı'nda 23 Nisana özel sahne performansları, atölyeler, oyunlar, yarışmalar, animasyon gösterileri ve ikramlar olacak.
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        Haberler Haberler 23 NİSAN İL İL ETKİNLİKLERİ - KUTLAMALARI 2023! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya 23 Nisan etkinlikleri saat kaçta, nerede? Ücretsiz konserler...
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