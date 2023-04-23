23 NİSAN İL İL ETKİNLİKLERİ - KUTLAMALARI 2023! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya 23 Nisan etkinlikleri saat kaçta, nerede? Ücretsiz konserler...

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ 2023
23 Nisan 2023 yılında Pazar gününe ve Ramazan Bayramı'na denk geliyor. Tatil olduğundan okullarda kutlamalar yapılamayacak. Fakat İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok ilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılacak. Bu kapsamda 23 Nisan etkinlik takvimi 2023 gündem oldu.
İSTANBUL 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ 2023
(TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak.)
Müze Gazhane 23 Nisan Çocuk Şenliği
11:00-17:00 (Tüm Gün) Dalin ile Yüz Boyama – Maskotla Eğlence – Meydan
11:00-17:00 (Tüm Gün) Sirk Eğitimleri: Jonglörlük, Temel Denge, Poi, Tahta Bacak, Tabak Çevirme – Q Deck
11:00-17:00 (Tüm Gün) Sosis Balon – Meydan
11:30 Dans & Zumba Kids – Meydan
12:00 23 Nisan Bandosu – Meydan
12:00 Sihirli Kağıt (6-10 Yaş) T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
12:30 Sihirbazlık Gösterisi – Meydan
13:00 Çocuklar için Sulu Boya Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
13:30 Mimas ile Büyüyen Düşler – Mim Çocuk Oyunu – Meydan
14:15 Mimas ile Büyüyen Düşler – Pantomim Beden Atölyesi – Meydan
14:30 Ebeveyn Çocuk Heykel Atölyesi (6-12 Yaş) – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
15:00 23 Nisan Bandosu – Meydan
15:30 İmre Hadi ve Çocuk Korosu – Meydan
16:30 Çocuklar için Çizgi Roman Atölyesi (9-12 Yaş) – Cihan Kılıç – T Atölye (Katılım için Radar İstanbul üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.)
16:30 23 Nisan Bandosu – Meydan
BKM Çocuk Şenliği
12:00 Rahmi M. Koç Müzesi yelken boyama etkinliği
13:00-15:15 Rahmi M. Koç Müzesi dört ayrı yelken turu
13:00 Rahmi M. Koç Müzesi otomobil boyama etkinliği
14:00 Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Sunay Akın çocuklarla buluşacak
Pera Müzesinde 23 Nisan Hayal Kurma Şenliği
10:00-11:30 Hamid Tolouei Fard, Maximum Uniq 'ÇOCUK FESTİVALİ'nde 2 atölye çalışması
(Hatay ve Kahramanmaraş'a 'Renkli Hayaller Sahnesi' kurulacak.)
11:00 Maximum Uniq Lounge'da Doğa ve Permakültür Atölyesi
Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 8. YBY Woods Çocuk Şenliği
10:30-16:00 Bonjurköy – Ömerli /Çekmeköy'de 23 Nisan festivali
10:00-20:00 KidZania İstanbul'da 23 Nisan etkinliği
AKM İstanbul Çocuk Sanat Festivali
15:00 CRR Konser Salonu'nda Tolga Taviş besteci & orkestra şefi konser