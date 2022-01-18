Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da "bedava elektrik" yalanını sürdürdü! Düşen oyunu kurtarmak için çırpınıyor

Geçtiğimiz ay Şanlıurfa ziyaretinde çiftçilere bedava elektrik sözü veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "fikrinin arkasında" olduğunu söyledi.

Bugün gerçekleşen CHP grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, sözde bedava elektriği nasıl sağlayacaklarını anlattı.

Hayali projenin maaliyetini ve getirisini açıklayan Kılıçdaroğlu, 1 milyar 524 milyon 57 bin 906 dolarlık yatırımla kuracakları güneş tarlalarının 3 yılda yapılacağını belirtti.

"BEDAVA, BEDAVA, BEDAVA"

Amorti süresinin ise 4 buçuk yıl olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfalı çiftçilere sözümüzdür bir yere yazsınlar, güneş enerjisini kuracağız, güneş tarlalarını kuracağız. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bedava, bedava, bedava vereceğiz." dedi.







"ŞANLI OLACAK ORASI GÖRECEKLER"

Oyunu artırmak için bol keseden atan CHP lideri, "Tabii sadece güneş tarlaları kurmayacağız, aynı zamanda oradan elde edilen ürün için fabrika kuracağız. En yoğun işsizliğin olduğu yer Şanlıurfa... Şanlıurfa'yı gerçek anlamda şanlı Urfa yapacağız. Şanlı olacak orası görecekler." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN ŞANLIURFA'DAKİ OYU YÜZDE 3,7

1 milyon 78 bin seçmenin olduğu Şanlıurfa'da 2018 seçimlerinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 52,7 iken, CHP'nin oy oranıysa yüzde 3,7 olarak açıklandı. CHP, 2019 seçimlerindeyse kentte aday çıkarmadı.



Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine