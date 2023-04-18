36 saniye süre tanındı! Resimdeki 7 hayvanı bulabilir misin? Süper zekalı olan herkes...

Optik illüzyonlar yüzyıllardır insanları hayrete düşürmeyi başarıyor. İnsan beyninin doğasına uygun olarak gördüğümüz şeyler bazen gerçek olmayabiliyor. Optik illüzyon resimleri de bu duruma en güzel örneklerden birisi oluyor. Bugün size sunacağımız optik illüzyon resmi de 7 hayvanın ustaca saklandığı bir resim olarak sosyal medyada viral olmayı başardı. Şimdi hep birlikte bu resmi yakından inceleyelim.
RESİMDEKİ 7 HAYVANI BULABİLİR MİSİN?
Hayvanların ustaca gizlendiği harap bir manzarayı veya kayalık ıssız bir yüzeyde yetişen bazı ağaçları gösteriyor. Aşağıdaki resme bir bakın ve kısa sürede bulabildiğiniz tüm hayvanları görün.
İLK İPUCUNUZU VERİYORUZ
Size daha fazla yardımcı olalım. Papağan genelde nerededir? Papağanların bir ağaçta bulunduğu açıktır. Bu yüzden papağanı burada arayın. Papağanın yanındaki boğayı da kolayca bulabilirsiniz.