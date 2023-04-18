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    • Haberler
    • 19.04.2023 08:37
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    • 19.04.2023 08:37
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    36 saniye süre tanındı! Resimdeki 7 hayvanı bulabilir misin? Süper zekalı olan herkes...

    Optik illüzyon resimleri görüşümüzü aldatarak birçok farklı nesne veya hayvanı saklayabilir. Aşağıdaki resim, harap bir manzarayı gösteriyor. Ancak bu manzaranın içinde ustaca gizlenmiş 7 hayvan var. Sadece süper zekalı olanlar bu hayvanları tanımlanan süre içerisinde gizlenmiş bu hayvanları bulabiliyor. Siz de şimdi resme dikkatlice bakın ve kaç tane hayvan görebileceğinizi sayın.

    Resimdeki 7 hayvanı bulabilir misin?

    Optik illüzyonlar yüzyıllardır insanları hayrete düşürmeyi başarıyor. İnsan beyninin doğasına uygun olarak gördüğümüz şeyler bazen gerçek olmayabiliyor. Optik illüzyon resimleri de bu duruma en güzel örneklerden birisi oluyor. Bugün size sunacağımız optik illüzyon resmi de 7 hayvanın ustaca saklandığı bir resim olarak sosyal medyada viral olmayı başardı. Şimdi hep birlikte bu resmi yakından inceleyelim.

    RESİMDEKİ 7 HAYVANI BULABİLİR MİSİN?

    Hayvanların ustaca gizlendiği harap bir manzarayı veya kayalık ıssız bir yüzeyde yetişen bazı ağaçları gösteriyor. Aşağıdaki resme bir bakın ve kısa sürede bulabildiğiniz tüm hayvanları görün.

    İLK İPUCUNUZU VERİYORUZ

    Size daha fazla yardımcı olalım. Papağan genelde nerededir? Papağanların bir ağaçta bulunduğu açıktır. Bu yüzden papağanı burada arayın. Papağanın yanındaki boğayı da kolayca bulabilirsiniz.

        Fil ve geyik birbirine yakın, hemen ön tarafta yer alıyor. Filin ve geyiğin arkasında bir timsah gizleniyor. Üstlerinde bir at ve bir kaz da bulabilirsiniz.

        İŞTE CEVABI...

        Ayrıca, birçok kullanıcının optik illüzyon resminde bir yerde bir kurbağa bulduğunu size söylemek isteriz. Hala bulamadıysanız tek tek yerlerini anlatmaya başlıyoruz.

        Resimde gizlenen hayvanlar şunlardır:

        1- Papağan

        2- Horoz

        3- Tilki

        4- Fil

        5-Timsah

        6- Kaz

        7- Geyik
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        Haberler Haberler 36 saniye süre tanındı! Resimdeki 7 hayvanı bulabilir misin? Süper zekalı olan herkes...
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