CHP’li İBB’den yeni rezalet! 1453 Panorama Müzesi’nden Mehter Marşı kaldırılıp Batı klasik müziği konuldu!

AÇILDIĞINDAN BU YANA MEHTER MARŞI ÇALIYORDU

İstanbul'un Fethi'ni canlandıran, üç boyutlu, beğenilen ve çok özgün olan müzeyi açıldığından itibaren Mehter Marşı'yla gezen vatandaşlar, İBB'nin aldığı yeni bir kararla şoke oldu. Müzede artık Mehter Marşı değil klasik dinletiliyor. Vatandaşlar, Fetih ile müzik seçiminin uymadığını, alakasız olduğunu ifade etti.