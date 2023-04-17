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    • 17.04.2023 15:17
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    CHP’li İBB’den yeni rezalet! 1453 Panorama Müzesi’nden Mehter Marşı kaldırılıp Batı klasik müziği konuldu!

    Ayasofya Camii açıldığında Yunanistan'a yapılan bir panele katılarak "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum" diyerek skandal imza atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi yeni bir rezaletle karşımızda. Daha önce Merter Marşı’nın çaldığı Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde şuan klasik müzik çalıyor. Fetih ile müzik seçiminin alakasız olduğunu söyleyen ziyaretçiler İBB yönetimine tepki gösterdi.

    CHP’li İBB’den yeni rezalet! Mehter yerine klasik müzik

    2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 'dünyanın ilk tam panoramik müzesi' Panorama 1453 Tarih Müzesi her gün binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor.

    AÇILDIĞINDAN BU YANA MEHTER MARŞI ÇALIYORDU
    İstanbul'un Fethi'ni canlandıran, üç boyutlu, beğenilen ve çok özgün olan müzeyi açıldığından itibaren Mehter Marşı'yla gezen vatandaşlar, İBB'nin aldığı yeni bir kararla şoke oldu. Müzede artık Mehter Marşı değil klasik dinletiliyor. Vatandaşlar, Fetih ile müzik seçiminin uymadığını, alakasız olduğunu ifade etti.

    CHP'Lİ İBB KLASİK MÜZİK ÇALMAYA BAŞLADI
    Konumu itibariyle Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında bulunan Panorama 1453 müzesi İBB Kültür AŞ tarafından işletiliyor. İstanbul'un fethini ziyaretçilerine yeniden yaşatan Panoramik müze de gösteri öncesi vatandaşlara mehter marşı dinletilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)' nin yeni bir uygulmasıyla klasik müzik dinletilmeye başlandı. Yetkili olduğunu öğrendiğimiz bir görevli ise, "Evet önceden mehter marşı çalıyordu ama artık bize de bunun çalınacağı söylendi." dedi.

        VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ: SAÇMA SAPAN MÜZİKLER DİNLETİYORLAR
        Panoramik gösteriye katılan vatandaşlar, "Müzeye daha önce de gelmiştim mehter marşları çalıyordu. Müziğe hiçbir anlam veremedim. Seçim öncesi millete vatan millet sevgisini aşılayacaklarına saçma sapan müzikler dinletiyorlar. CHP zihniyeti kendini burada da göstermiş" dedi.

        Bir başka vatandaş ise "Müzeye ilk defa geliyorum klasik bir müzik çaldığını duyunca bende çok şaşırdım. Buranın ambiyansına uygun bir müzik değil." dedi.
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        Haberler Güncel CHP’li İBB’den yeni rezalet! 1453 Panorama Müzesi’nden Mehter Marşı kaldırılıp Batı klasik müziği konuldu!
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