Bedava traktör tutmadı bunu atalım! CHP her ay 'tam altın' palavrası için kaynağı buldu: Hazineyi boşaltacaklar

Geçtiğimiz seçim döneminde "her çiftçiye bedava traktör" vaadiyle, adeta yalanda zirve yapan CHP, bu kez 'tam altın' iddiasıyla seçmenin karşısına çıktı. "Bedava traktör" vaadi için "çarpıcı olsun diye, öyle yazdık" savunmasında bulunan Özgür Özel, yeni vaadin kaynağı için hazineyi işaret etti.

GEÇİNEMEYEN AİLELERE ALTIN KART

14 Mayıs genel seçimlerine 1 aydan az bir süre kala CHP'nin yeni vaadini açıklayan Özgür Özel, "Yoksulluğu ortadan kaldırmak için her aileyi gelir seviyesine getireceğiz. Bunun adı bir asgari ücret. Buna denk gelen altın nedir? Bir tam altın 8 binin üzerinde. Diyoruz ki tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam cumhuriyet altını vereceğiz. Geliri asgari ücretin altındaysa yarım altın vereceğiz. Geliri 5-6 bin liraysa çeyrek altın vereceğiz. Bunu da altın kartla vereceğiz." ifadelerini kullandı.