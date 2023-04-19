Bedava traktör tutmadı bunu atalım! CHP her ay 'tam altın' palavrası için kaynağı buldu: Hazineyi boşaltacaklar

Geçtiğimiz seçim döneminde "her çiftçiye bedava traktör" vaadiyle, adeta yalanda zirve yapan CHP, bu kez 'tam altın' iddiasıyla seçmenin karşısına çıktı. "Bedava traktör" vaadi için "çarpıcı olsun diye, öyle yazdık" savunmasında bulunan Özgür Özel, yeni vaadin kaynağı için hazineyi işaret etti.
GEÇİNEMEYEN AİLELERE ALTIN KART
14 Mayıs genel seçimlerine 1 aydan az bir süre kala CHP'nin yeni vaadini açıklayan Özgür Özel, "Yoksulluğu ortadan kaldırmak için her aileyi gelir seviyesine getireceğiz. Bunun adı bir asgari ücret. Buna denk gelen altın nedir? Bir tam altın 8 binin üzerinde. Diyoruz ki tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam cumhuriyet altını vereceğiz. Geliri asgari ücretin altındaysa yarım altın vereceğiz. Geliri 5-6 bin liraysa çeyrek altın vereceğiz. Bunu da altın kartla vereceğiz." ifadelerini kullandı.
PROJENİN KAYNAĞI: DEVLET HAZİNESİ
Bu vaadinin ardından sosyal medyada alay konusu olan Özel, çıktığı bir TV programında projenin detaylarını anlattı.
Özel iktidarlarında hayata geçirecekleri Aile Destekleri Sigortası ile ev kadınlarının sigortasının "altın hesabı" olacağını belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelere her ay bir Cumhuriyet altını vereceğiz" dedi.
Özel projenin kayanağı için, ''Hazinede bizim altınlar var ya.. Birer tane her aileye dağıtıyoruz.'' ifadelerini kullandı. Sunucunun, ''E hazineyi boşaltıyorsunuz'' yanıtın karşısında durumu reddeden Özel, kayda değer bir cevap veremedi.
BAY KEMAL'İN TUTULMAYAN SÖZLERİ!
Öte yandan 7'li koalisyonun ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte verdiği ve hiç gerçekleştirmediği vaatleri yine gündem konusu oldu. Halka seçimlerde bol keseden vaatlerde bulunan Bay Kemal ve ekibi verdikleri hiçbir sözü yerine getirmedi.