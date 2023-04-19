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    • Haberler
    • 19.04.2023 11:06
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    • 19.04.2023 11:34
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    Bedava traktör tutmadı bunu atalım! CHP her ay 'tam altın' palavrası için kaynağı buldu: Hazineyi boşaltacaklar

    14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala seçmenin desteğini almak isteyen CHP, vaatlerde sınır tanımıyor. Türkiye'nin ekonomisini tefecilere teslim ederek 300 milyar dolar getireceğini önse süren Kemal Kılıçdaroğlu, emekliler, memur ve işçilere yönelik çok sayıda gerçek dışı vaadi piyasaya sürmüş durumda. Son olarak CHP Grup Başkanvekili geçim sıkıntısı yaşayan aileler için, her ay Cumhuriyet altını yalanını paylaştı. Katıldığı bir canlı yayında bu projenin kaynağı Hazine olarak gösteren Özel, sunucunun "Hazine'yi boşalatacaksınız" eleştiri karşısında tatmin edici bir karşılık veremedi.

    takvim.com.tr
    CHP’nin her ay ’tam altın’ vaadinin kaynağı: Hazine

    Geçtiğimiz seçim döneminde "her çiftçiye bedava traktör" vaadiyle, adeta yalanda zirve yapan CHP, bu kez 'tam altın' iddiasıyla seçmenin karşısına çıktı. "Bedava traktör" vaadi için "çarpıcı olsun diye, öyle yazdık" savunmasında bulunan Özgür Özel, yeni vaadin kaynağı için hazineyi işaret etti.

    GEÇİNEMEYEN AİLELERE ALTIN KART
    14 Mayıs genel seçimlerine 1 aydan az bir süre kala CHP'nin yeni vaadini açıklayan Özgür Özel, "Yoksulluğu ortadan kaldırmak için her aileyi gelir seviyesine getireceğiz. Bunun adı bir asgari ücret. Buna denk gelen altın nedir? Bir tam altın 8 binin üzerinde. Diyoruz ki tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam cumhuriyet altını vereceğiz. Geliri asgari ücretin altındaysa yarım altın vereceğiz. Geliri 5-6 bin liraysa çeyrek altın vereceğiz. Bunu da altın kartla vereceğiz." ifadelerini kullandı.

    PROJENİN KAYNAĞI: DEVLET HAZİNESİ
    Bu vaadinin ardından sosyal medyada alay konusu olan Özel, çıktığı bir TV programında projenin detaylarını anlattı.

    Özel iktidarlarında hayata geçirecekleri Aile Destekleri Sigortası ile ev kadınlarının sigortasının "altın hesabı" olacağını belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelere her ay bir Cumhuriyet altını vereceğiz" dedi.

    Özel projenin kayanağı için, ''Hazinede bizim altınlar var ya.. Birer tane her aileye dağıtıyoruz.'' ifadelerini kullandı. Sunucunun, ''E hazineyi boşaltıyorsunuz'' yanıtın karşısında durumu reddeden Özel, kayda değer bir cevap veremedi.

    BAY KEMAL'İN TUTULMAYAN SÖZLERİ!
    Öte yandan 7'li koalisyonun ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte verdiği ve hiç gerçekleştirmediği vaatleri yine gündem konusu oldu. Halka seçimlerde bol keseden vaatlerde bulunan Bay Kemal ve ekibi verdikleri hiçbir sözü yerine getirmedi.

        İşte Bay kemal'in verdiği ve hiç gerçekleştirdiği vaatler;

        2009 İBB SEÇİMLERİ
        "Türkiye yüz yıldır metroyu konuşuyor ve geldiğimiz nokta ne? 12 buçuk kilometre metro. AK Parti döneminde yapılan 7 buçuk kilometre. Biz '5 yılda 80 kilometre metro yapacağız' diyoruz. Bu açık ve net bir taahhüt."

        Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına geçtikten sonra son 4 yılda sadece 7,2 km metro yapıldı. Bu Kılıçdaroğlu'nun bir yılda vadettiği metronun yarısı kadar etmiyor.

        Kılıçdaroğlu, "Müze Metro istasyonları kuracağız." vaadinde bulunmuştu.

        Aynı vaadi Ekrem İmamoğlu'da 2019 yılında verdi. Ancak henüz açılmış bir "Müze Metro" yok.

        İBB adaylığı sırasında Kılıçdaroğlu "Biyolojik arıtmayı devreye sokarak, arıtılmış suları kent kullanımına sokacağız" diyerek projeyi vaatleri arasında açıklamıştı.

        Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde bir önceki İBB yönetimi tarafından planlaması yapılan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma tesisini gerek olmadığını söyleyerek iptal etti.

        Kılıçdaroğlu 2009'da 3. Köprü için, "İstanbullular birlikte buna karar vermemiz lazım. Mesele, bu projeye baştan karşı çıkmak veya baştan kabul etmek değil. Akılcı, mantıklı, tarafların en azından kaygılarını giderecek bir proje olarak ele almak." dedi

        Kılıçdaroğlu'nun 3. Köprü için yaptığı bu açıklamaya rağmen CHP 3. Köprünün iptali için birçok defa çeşitli sebeplerden mahkemeye başvurdu. Gezi olayları için protestocular tarafından iletilen maddelerden biride 3. Köprünün iptaliydi.

        2011 GENEL SEÇİMLER
        CHP'nin Eşit Yurttaş Özgür Toplum isimli "Demokrasi Raporu"nda Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması önerilmektedir.

        15 Temmuz 2018'de KHK ile Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. CHP bunu çeşitli platformlarda eleştirerek iktidara gelmesi durumunda burada değişiklik yapacağını açıkladı.

            2015 GENEL SEÇİMLER
            Eğitimin tam güne çıkartılacağı belirtilen bildirgede, taşımalı eğitime son verileceği vurgulandı.

            2015 yılında tam gün eğitim vaadinde bulunan CHP sonrasında ise tam gün eğitim uygulamasının İmam Hatip'leri doldurmak için hayata geçirildiğini iddia etti.

            CHP, 2015 seçimleri öncesinde "12 Eylül askeri darbesinin mirası olan darbe yasalarını tümüyle ortadan kaldıracağız." vaadinde bulundu.

            Ancak, bugüne kadar gerçekleştirilen hemen her anayasa değişikliği için CHP karşı çalışma yaptı.

            2018 CUMHURBAŞKANLI VE GENEL SEÇİMLERİ
            Kılıçdaroğlu 2017 yılında, "Bir partinin genel başkanı nasıl tarafsız olur? Velev ki seçildi, nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Partili birisinin adaylığını ahlaki açıdan da, vicdani olarak da doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

            Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde açıklanan bildirgede Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda partisinden ayrılmayacağı açıklandı.

            2018 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu, "Bizim onurumuzu zedeleyen Mavi Marmara Anlaşmasını iptal edeceğiz. 9 vatandaşın haklarını savunacağız." dedi.

            Ancak aynı dönemde yaptığı başka bir açıklamada ise hem İHH hem de şehitleri aşağıladı: "Bunların bir de kuruluşları var İHH diye, Mavi Marmara'da ölülerine bile sahip çıkmadılar bunlar. Bunlar da paracı, iradelerini satabiliyorlar. Bir de kendini Müslüman kabul ediyorsunuz?"

            Kılıçdaroğlu, "Ülkenin lojistik avantajlarını ortaya çıkarmak üzere Karadeniz'i, Doğu ve İç Anadolu üzerinden Akdeniz'e bağlayan demir yolu hatları inşa edilecek. Marmara Bölgesi'nin etrafında bir ulaşım çemberi oluşturulacak." vaadinde bulundu.

            Ancak, Kılıçdaroğlu ihalesi yapılan Bursa-Bandırma demiryolunu pahalı diyerek eleştirdi. Daha önce ise Marmaray projesi "Ne gerek var" demişti.

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            Haberler Haberler Bedava traktör tutmadı bunu atalım! CHP her ay 'tam altın' palavrası için kaynağı buldu: Hazineyi boşaltacaklar
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