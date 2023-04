TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN MİLLETİMİZE AHDİMİZDİR AK PARTİ…

Neredeyse bir çeyrek asrı geride bırakırken… Daha şimdiden 'bu büyük davaya adanmış' olduğunun idraki içinde geçmiş ve geleceği kopmaz bağlarla birbirine bağlamış… Mazinin yüce değerlerini âtinin aydınlık ufuklarına nakşetmiş… Siyasete, kaybettiği itibarını yeniden kazandırmış, milletin bağrından çıkıp yine ve her zaman milletinden güç almış Cumhurun göz bebeği parti… Yüzü hem Doğu'ya hem Batı'ya ama her zaman 'Doğruya Doğru' dönük olan parti… Türkiye Yüzyılı'nın mimarı… Ülkesi ve tüm insanlık adına dünyanın derdini ve acısını yüklenmiş; duyarlılığın ve sorumluluğun diğer adı: AK Parti… Millet olarak acı günlerden geçiyoruz. Asrın felaketi ile karşılaştık. Hatta bu topraklarda belki son bin yılın en ağır doğal afetini yaşadık. İçinde bulunduğumuz acı günlerin yarasını sarmada, acıyı paylaşmada, dertlere derman olmada en önde yine AK Parti var. Geçtiğimiz iktidar yıllarında AK Parti Türkiye'yi dünyanın her yerine iyilik ve yardım ulaştıran bir ülke haline getirmişti. Bunun sonucunda şahit olduğumuz karşılık ise, afette dünyanın her tarafından ülkemize yardım akması şeklinde olmuştur. Afet, kriz ve risk dünyasında yaşadığımızın bilincinde olan AK Parti, her zaman ve zeminde bütün yurttaşlarımızı birinci sınıf vatandaş olarak görüp her birimizin yekdiğerine ihtiyacı olduğunun farkında olan bir toplumsal ve siyasal bütünlük idraki içerisindedir. Bu acı günlerde, bu bütünleşmeye her zamankinden daha çok muhtacız. Çok yakın geçmişte yaşadığımız küresel kovid salgını, insanlığın şimdiye değin asla tecrübe etmediği büyük bir felaketti. Her alanda aldığımız tedbirlerle küresel salgına yönelik, başarılı sonuçlar veren, ciddi bir siyaset yönetimi ortaya koyduk. Vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde o zorlu günleri hep birlikte aştık... Hemen ardından gelen orman yangınları, tüm dünyayı sarsan iklim değişikliği meselesinin, ülkemize düşen payı olarak, yine sarsıcı afetler şeklinde karşımıza çıktı ve fakat Hükümetimiz başarıyla bunun da üstesinden gelmeyi bildi... Küresel salgın, iklim krizi etkileri, kuraklık, orman yangınları, seller ve en son yaşadığımız 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli deprem, arka arkaya geçirdiğimiz imtihanlar olarak, toplumumuzu derinden etkilemiştir. Siyasetin amacı ise böyle zor zamanlarda daha belirgin olarak ortaya çıkar: