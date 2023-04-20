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    • 20.04.2023 07:30
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    • 20.04.2023 07:30
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    Aydın, Tekirdağ, Van BAYRAM NAMAZI SAATİ! 2023 Diyanet Aydın, Tekirdağ, Van bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

    Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram namazı kılmak için camilere akın edecek olan Müslümanlar yaşadığı ildeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki, 2023 Diyanet Aydın, Tekirdağ, Van bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte Aydın, Tekirdağ, Van bayram namazı saati!

    Aydın, Tekirdağ, Van BAYRAM NAMAZI SAATİ! 2023 Diyanet Aydın, Tekirdağ, Van bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

    İslam alemi bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının arefesi perşembe günü idrak edilecek ve ardından bayram başlayacak. Bu nedenle bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Peki, Diyanet Aydın, Tekirdağ, Van bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı vakitleri!

    AYDIN, TEKİRDAĞ, VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ!

    Aydın: 06.56
    Tekirdağ: 06.55
    Van: 05.54

    Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri!

    İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

    Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

        Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

        "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."

        Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.
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        Haberler Haberler Aydın, Tekirdağ, Van BAYRAM NAMAZI SAATİ! 2023 Diyanet Aydın, Tekirdağ, Van bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
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