Aydın, Tekirdağ, Van BAYRAM NAMAZI SAATİ! 2023 Diyanet Aydın, Tekirdağ, Van bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

İslam alemi bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının arefesi perşembe günü idrak edilecek ve ardından bayram başlayacak. Bu nedenle bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Peki, Diyanet Aydın, Tekirdağ, Van bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı vakitleri!