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    Diyanet il il vakitler! 21 Nisan 2023 Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta? Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ!

    Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Bu mübarek günde bayram namazı kılacak olanlar ise il il bayram namazı vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş bayram namazı saatleri!

    Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Bu mübarek günde bayram namazı kılacak olanlar ise il il bayram namazı vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar...

    SAMSUN, BALIKESİR, KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Balıkesir: 06.55,

    Kahramanmaraş: 06.20,

    Samsun: 06.19,

    İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kılınan bayram namazı 2 rekattan oluşuyor.

        Birinci rekat

        Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

        Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

        Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

        Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.


        İkinci rekat

        İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.

        Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.
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        Haberler Yaşam Diyanet il il vakitler! 21 Nisan 2023 Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta? Samsun, Balıkesir, Kahramanmaraş BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ!
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