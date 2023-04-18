Mine Kırıkkanat mide bulandırmaya devam ediyor! Bir kez daha Müslümanları hedef aldı: Hamamböcekleri, asalaklar...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, bir kez daha Müslümanları hedef alan çirkin bir paylaşımda bulundu. Kabe'de çekilen çekirge görüntülerini hamam böcekleri olarak lanse eden bir video üzerinde, ağza alınmayacak hakaretler etti.
"ATATÜRK BENİM İLAHIM"
Kırıkkanat, geçtiğimiz yıllarda çıktığı bir televizyon programında Atatürk'le ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.
Kırıkkanat'ın skandal ve provokatif sözleri şu şekilde:
"Arkadaşlarıma dedim ki, artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum dedim.
Arkadaşlarım da aynı şekilde dediler ki, "Mine, aynı fikirdeyiz. Çünkü bundan 10 yıl önce biz ilk cumhuriyet döneminin kusurlarını da görüyorduk. Atatürk'ü severdik ama küçük kusurlarını da görürdük. Şimdi ise bir kusur bulana çakacak vaziyetteyiz. Yani artık o kadar kinliyiz."
SELADAN RAHATSIZ OLDU
Pandemi döneminde her akşam camilerde sela okunup dünyayı saran salgın için dualar okunmaya başlandı.
Ancak, camilerden yükselen sela ve dua sesleri din düşmanlarını rahatsız etti. Daha önce şehitler hakkında söylediği sözlerle gündeme gelen Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, salgın için camilerden yükselen ezan ve sela sesleri hakkında skandal açıklamalarda bulunmuştu.
Kırıkkanat, sosyal medya hesabından sela için "Kötü haberler yetmiyormuş gibi bir de gece gece hoparlörden felaket tellallığı dinlemek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
"TEK KELİME ARAPÇA İSTEMİYORUM"
Kırıkkanat, 3 yıl önce de sosyal medya hesabı üzerinden "Vasiyetimdir" diyerek paylaştığı tweet ile İslam'a düşmanlığı konuşturmuştu.
Mine Kırıkkanat yaptığı paylaşımda ""Diyaneti eleştirenlere, "cenazeni kıldıran imam bulamayacaksın" gibi aptalca tehditler savruluyor. 2. Muazzez İlmiye Çığ olmaya kararlıyım, biiir! Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir, ikiii!" ifadelerini kullandı.