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    • Haberler
    • 18.04.2023 14:19
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    • 18.04.2023 14:28
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    Mine Kırıkkanat mide bulandırmaya devam ediyor! Bir kez daha Müslümanları hedef aldı: Hamamböcekleri, asalaklar...

    Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat, bir kez daha mukaddes değerleri hedef aldı. Daha önce cenazesinde imam, hafız, musalla taşı, yeşil yemeni istemediğini belirten Kırıkkanat, pandemi döneminde camilerden sela okunmasına tepki göstererek, "Kötü haberler yetmiyormuş gibi bir de gece gece hoparlörden felaket tellallığı dinlemek zorunda kalıyoruz" ifadeleriyle İslam'ın kutsallarına karşı tahammülsüzlüğünü sergilemişti. Kamoyundan gelen tepkiler ve hukuki yaptırımlar Kırıkkanat'ın nefretini dindirmeye yetmedi. Bu kez sosyal medyada Kâbe’de hamam böceği istilası diye lanse edilen videoyu paylaşarak Müslümanlara “Hamam böcekleri, hamam böceklerine ilişmez… Pislik pisliği çeker, asalaklar birbirini kollar!” diyerek hakaret etti.

    Mine Kırıkkanat nefret kustu

    Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, bir kez daha Müslümanları hedef alan çirkin bir paylaşımda bulundu. Kabe'de çekilen çekirge görüntülerini hamam böcekleri olarak lanse eden bir video üzerinde, ağza alınmayacak hakaretler etti.

    "ATATÜRK BENİM İLAHIM"
    Kırıkkanat, geçtiğimiz yıllarda çıktığı bir televizyon programında Atatürk'le ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.

    Kırıkkanat'ın skandal ve provokatif sözleri şu şekilde:
    "Arkadaşlarıma dedim ki, artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum dedim.

    Arkadaşlarım da aynı şekilde dediler ki, "Mine, aynı fikirdeyiz. Çünkü bundan 10 yıl önce biz ilk cumhuriyet döneminin kusurlarını da görüyorduk. Atatürk'ü severdik ama küçük kusurlarını da görürdük. Şimdi ise bir kusur bulana çakacak vaziyetteyiz. Yani artık o kadar kinliyiz."

    SELADAN RAHATSIZ OLDU
    Pandemi döneminde her akşam camilerde sela okunup dünyayı saran salgın için dualar okunmaya başlandı.

    Ancak, camilerden yükselen sela ve dua sesleri din düşmanlarını rahatsız etti. Daha önce şehitler hakkında söylediği sözlerle gündeme gelen Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, salgın için camilerden yükselen ezan ve sela sesleri hakkında skandal açıklamalarda bulunmuştu.

    Kırıkkanat, sosyal medya hesabından sela için "Kötü haberler yetmiyormuş gibi bir de gece gece hoparlörden felaket tellallığı dinlemek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    "TEK KELİME ARAPÇA İSTEMİYORUM"
    Kırıkkanat, 3 yıl önce de sosyal medya hesabı üzerinden "Vasiyetimdir" diyerek paylaştığı tweet ile İslam'a düşmanlığı konuşturmuştu.

    Mine Kırıkkanat yaptığı paylaşımda ""Diyaneti eleştirenlere, "cenazeni kıldıran imam bulamayacaksın" gibi aptalca tehditler savruluyor. 2. Muazzez İlmiye Çığ olmaya kararlıyım, biiir! Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir, ikiii!" ifadelerini kullandı.



        YERİNE NE İSTERSİNİZ?
        Kırıkkanat'ın paylaşımının altına gelen bir yorumda "Cenazenizde istemediklerinizi söylemişsiniz peki yerine ne istersiniz?" sorusu yöneltildi.

        Mine Kırıkkanat ise gelen soruya "Şarkılarla türkülerle uğurlanacağım, yakınlarım biliyor ne yapılması gerektiğini. Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim" yanıtını verdi.



        İSLAM ALİMLERİNİ HEDEF ALDI
        Kırıkkanat son olarak katıldığı bir YouTube yayınında geçtimiz yıl gerçekleştirilen '7. Alimler Buluşması' hakkında adeta nefret kusmuştu.

        Alimler ve Medreseler Birliği'nin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği "7. Alimler Buluşması"nı eleştiren gazeteci Kırıkkanat insanların giyim tarzlarına tahammül edemedi.



            Kırıkkanat, "Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması suç. bu toplantıları, bu konferansları, bu bağnazlıkta ortaçağ katilleri ya ortaçağ engizisyon mollaları bunlar. Uygar dediğimiz bütün ülkelere gitseler tutuklanacak adamlar bunlar. Düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı." diyerek katıldığı youtube yayınında haddi aşan sözler sarf etti.



            "ORTAÇAĞ KATİLLERİ BUNLAR"
            Mine Kırıkkanat "Yani şaka gibi, bu örgütlerin ve bu adamların Türkiye'de olması suç. Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması suç. Bir devlet için tehlike bu. Şuan da AKP iktidarı bu katillerin, bu toplantıları, bu konferansları, bu bağnazlıkta ortaçağ katilleri ya ortaçağ engizisyon mollaları bunlar. İran'dan beter olur. İran'da parçalanacak ama Türkiye daha çabuk parçalanır. Türkiye daha çabuk parçalanır. AKP iktidarını uyarıyorum saçmalamasınlar. Fransa'ya gitse tutuklanacak adamlar bunlar. İngiltere'ye gitse tutuklanacak adamlar. Belçika'da, İtalya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da medeni uygar dediğimiz bütün ülkelere gitseler tutuklanacak adamlar bunlar. Bu ifade özgürlüğü değil. İfade özgürlüğü işte bu programlar olmalı. İfade özgürlüğü Türkiye'yi savunan basının medyanın düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı." dedi.

            MÜSLÜMANLARA ALENEN HAKARET
            Söyledi çirkin ifadelerin ardı arkası kesilmeyen Kırıkkanet son olarak, Kabe'de çekilen bir görüntü üzerinden Müslümanlara yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

            Sosyal medyada Kâbe'de hamam böceği istilası yaşandığına dair kimi paylaşımlar yapılmaya başlandı. 2019 yılına ait olduğu iddia edilen görüntülerde hamam böceği olarak iddia edilen böceklerin bölgede çok sık görülen çekirge istilasının görüntüleri olduğu ya da çekirgenin bir türü olan cırcır böcekleri olduğu ve zaman zaman bölgeyi ve Kâbe'yi istila ettikleri belirtiliyor.

            Spiker ve televizyon sunucusu olarak uzun yıllar çalışan Ayşenur Yazıcı ise Kâbe'deki çekirge istilasını hamam böceği istilası olarak algılayarak videoyu paylaşıp "Allah'ım! Bu kadar hamamböceğiyle nasıl baş edilebilir? Korkunç" yorumunda bulundu

            Kırıkkanat ise Kâbe'deki çekirge ya da cırcır böceği istilasının görüntülerini paylaşıp hamam böcekleri olduğunu ifade ederek imalarda bulundu. Kırıkkanat, "Hamam böcekleri, hamam böceklerine ilişmez… Pislik pisliği çeker, asalaklar birbirini kollar!" ifadelerini kullanarak Müslümanlara hakaretler etti. Sosyal medyada Kırıkkanat'ın bu sözleri tepkiyle karşılandı.

            Kırıkkanat'ın skandal sözlerinin ardından Twitter'da kullanıcılar paylaşıma tepki gösterdi.

            Tepkilerden bazıları şu şekilde:
            "Neyse hiç değilse insanmış" diyelim

                "Özünde hiçbir farkınız yok"

                "Hasta ve pis olan sizsiniz"

                "Sizin kadar mide bulantısı yapmadı"
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