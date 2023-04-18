Mine Kırıkkanat mide bulandırmaya devam ediyor! Bir kez daha Müslümanları hedef aldı: Hamamböcekleri, asalaklar...

Kırıkkanat'ın skandal ve provokatif sözleri şu şekilde:

"Arkadaşlarıma dedim ki, artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum dedim.

Arkadaşlarım da aynı şekilde dediler ki, "Mine, aynı fikirdeyiz. Çünkü bundan 10 yıl önce biz ilk cumhuriyet döneminin kusurlarını da görüyorduk. Atatürk'ü severdik ama küçük kusurlarını da görürdük. Şimdi ise bir kusur bulana çakacak vaziyetteyiz. Yani artık o kadar kinliyiz."

SELADAN RAHATSIZ OLDU

Pandemi döneminde her akşam camilerde sela okunup dünyayı saran salgın için dualar okunmaya başlandı.

Ancak, camilerden yükselen sela ve dua sesleri din düşmanlarını rahatsız etti. Daha önce şehitler hakkında söylediği sözlerle gündeme gelen Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, salgın için camilerden yükselen ezan ve sela sesleri hakkında skandal açıklamalarda bulunmuştu.