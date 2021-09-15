Cumhuriyet Gazetesi'nin İslam düşmanı yazarı Mine Kırıkkanat vasiyetini duyurdu: "Cenazemde imam, hafız, Arapça istemiyorum"





TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMIŞTI

Kırıkkanat, canlı yayında skandal sözlere imza atıp Türk milletini aşağılamıştı. Kırıkkanat, İran'ın bile kültür seviyesinin Türk insanından yüksek olduğunu iddia etmişti. Kırıkkanat, "Tabi ki cahillerimiz çoğunlukta. Yeni bir standart dediğimiz bir kültür Avrupa ülkelerinde çok daha yüksek. Hatta İran'da daha yüksek. Bizde o çok daha aşağıda olduğu için, bu kanıksamak aslında kültürsüzlük anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı.