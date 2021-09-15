Cumhuriyet Gazetesi'nin İslam düşmanı yazarı Mine Kırıkkanat vasiyetini duyurdu: "Cenazemde imam, hafız, Arapça istemiyorum"

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabı üzerinden "Vasiyetimdir" diyerek paylaştığı tweet ile gündem oldu.
"TEK KELİME ARAPÇA İSTEMİYORUM"
Mine Kırıkkanat yaptığı paylaşımda ""Diyaneti eleştirenlere, "cenazeni kıldıran imam bulamayacaksın" gibi aptalca tehditler savruluyor. 2. Muazzez İlmiye Çığ olmaya kararlıyım, biiir! Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir, ikiii!" ifadelerini kullandı.
YERİNE NE İSTERSİNİZ?
Kırıkkanat'ın paylaşımının altına gelen bir yorumda "Cenazenizde istemediklerinizi söylemişsiniz peki yerine ne istersiniz?" sorusu yöneltildi.
Mine Kırıkkanat ise gelen soruya "Şarkılarla türkülerle uğurlanacağım, yakınlarım biliyor ne yapılması gerektiğini. Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim" yanıtını verdi.