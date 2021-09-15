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    • 15.09.2021 20:38
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    Cumhuriyet Gazetesi'nin İslam düşmanı yazarı Mine Kırıkkanat vasiyetini duyurdu: "Cenazemde imam, hafız, Arapça istemiyorum"

    Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabından vasiyetini paylaştı. Cenazesinde imam, hafız, musalla taşı, yeşil yemeni istemediğini belirten Kırıkkanat, cenazesinde tek kelime Arapça kelime geçmemesini istediğini belirtti. Kırıkkanat ayrıca cenazesi için "Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim" ifadelerini kullandı. Kırıkkanat, geçtiğimiz dönemlerde Türk halkına hakaret etmiş, Atatürk için ise "O benim ilahım, artık Atatürk'e tapıyorum" ifadelerini kullanmaştı.

    Cenazemde imam, hafız, Arapça istemiyorum

    Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabı üzerinden "Vasiyetimdir" diyerek paylaştığı tweet ile gündem oldu.



    "TEK KELİME ARAPÇA İSTEMİYORUM"
    Mine Kırıkkanat yaptığı paylaşımda ""Diyaneti eleştirenlere, "cenazeni kıldıran imam bulamayacaksın" gibi aptalca tehditler savruluyor. 2. Muazzez İlmiye Çığ olmaya kararlıyım, biiir! Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir, ikiii!" ifadelerini kullandı.



    YERİNE NE İSTERSİNİZ?
    Kırıkkanat'ın paylaşımının altına gelen bir yorumda "Cenazenizde istemediklerinizi söylemişsiniz peki yerine ne istersiniz?" sorusu yöneltildi.

    Mine Kırıkkanat ise gelen soruya "Şarkılarla türkülerle uğurlanacağım, yakınlarım biliyor ne yapılması gerektiğini. Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim" yanıtını verdi.



        TAKİPÇİSİNE HAKARET ETTİ
        Kırıkkanat, kendisine gelen "Amaçları tahrik etmek, dine saldırtmak, bundan prim yapmak, sazan gibi düşüyorsunuz. Cenaze bir kamu hizmeti ,imam devletin memuru, maaşını millet ediyor, bu kamu hizmetini vermek zorunda.." yorumuna da "IQ kaç sizde? Reddediyorum diyorum, ret!" diyerek hakaretle yanıt verdi.



        TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMIŞTI
        Kırıkkanat, canlı yayında skandal sözlere imza atıp Türk milletini aşağılamıştı. Kırıkkanat, İran'ın bile kültür seviyesinin Türk insanından yüksek olduğunu iddia etmişti. Kırıkkanat, "Tabi ki cahillerimiz çoğunlukta. Yeni bir standart dediğimiz bir kültür Avrupa ülkelerinde çok daha yüksek. Hatta İran'da daha yüksek. Bizde o çok daha aşağıda olduğu için, bu kanıksamak aslında kültürsüzlük anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı.



        "ATATÜRK'E TAPIYORUM O BENİM İLAHIM"
        Kırıkkanat yaptığı açıklamada "Arkadaşlarıma dedim ki, artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum dedim" demişti.
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        Cenazemde imam, hafız, Arapça istemiyorum
        Haberler Güncel Cumhuriyet Gazetesi'nin İslam düşmanı yazarı Mine Kırıkkanat vasiyetini duyurdu: "Cenazemde imam, hafız, Arapça istemiyorum"
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