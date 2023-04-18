5 ay sonra olacak diyerek tüm dünyaya ilan etti! 2671 yılından geldi! Tüyler ürpertti! Solucan deliği gelecek ve...
Tüyler ürpertti! Solucan deliği gelecek ve olanlar olacak! Eno Alaric, daha önce de benzer iddialarla gündeme gelmiş bir sosyal medya kullanıcısı. Geçmişte, ikiz gezegenler, uzaylı ziyaretçiler ve başka zamanlara açılan portallar hakkında uyarılarda bulunmuştu. Ancak son iddiası, diğerlerinden çok daha şaşırtıcı ve tartışmalı bir konu.
Tüyler ürpertti! Solucan deliği gelecek ve olanlar olacak! Eno Alaric isimli bir sosyal medya kullanıcısı, kendisini "2671'den bir zaman yolcusu" olarak tanımlayarak paylaştığı iddialarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son iddiasına göre, 2023 yazında bir yolcu uçağı, "12 yıl boyunca bir solucan deliğinde kaybolacak". Bu iddia, takipçileri arasında büyük bir tartışmaya neden oldu.
Yeni Liste: 12 Yıl Boyunca Solucan Deliğinde Kaybolacak Uçak
Eno Alaric'in son iddiası, "12 yıl boyunca bir solucan deliğinde kaybolacak" olan bir yolcu uçağıyla ilgili. Bu iddiayı içeren yeni bir gelecek olayları listesi hazırlayan Alaric, listeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Zaman Yolcusunun Popülerliği
Eno Alaric, gelecekteki etkinliklerle ilgili uyarılar yayınlayarak uygulamada 26.000'den fazla takipçi kazandı. Zaman yolcusunun takipçilerinden bir kısmı Alaric'e inanıp endişe duyarken, diğerleri ise dalga geçer tarzda yorumlar yaptı.
Tartışmalar ve Şüpheler
Alaric'in son iddiası, takipçileri arasında büyük bir tartışma yarattı. Bazıları iddiayı ciddiye alırken, diğerleri ise Alaric'in yalnızca dikkat çekmek için bu tür iddialar paylaştığını düşünüyor. Ancak, her ne kadar iddia ciddiye alınmasa da, uçak seyahati yapacak olanlar bu konuda dikkatli olmakta fayda var.