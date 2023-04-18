5 ay sonra olacak diyerek tüm dünyaya ilan etti! 2671 yılından geldi! Tüyler ürpertti! Solucan deliği gelecek ve...

Tüyler ürpertti! Solucan deliği gelecek ve olanlar olacak! Eno Alaric isimli bir sosyal medya kullanıcısı, kendisini "2671'den bir zaman yolcusu" olarak tanımlayarak paylaştığı iddialarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son iddiasına göre, 2023 yazında bir yolcu uçağı, "12 yıl boyunca bir solucan deliğinde kaybolacak". Bu iddia, takipçileri arasında büyük bir tartışmaya neden oldu.