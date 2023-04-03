Dünyanın hayranlıkla her gün manşetine taşıdığı SİHA'lar Mine Kırıkkanat'ı rahatsız etti! Skandal sözler: Yaptıkları montaj sanayiinden ibaret
Gerek Libya'da gerek Dağlık Karabağ'da gerekse Ukrayna'da büyük başarılara imza atan SİHA'lar dünyanın dikkatini çekerken CHP fondaşı isimlerin hazımsızlığı haline geldi. 7'li koalisyonun küçük ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tutun, CHP'li amiral Türker Ertürk'e kadar birçok isim Türkiye'nin yerli ve milli projesini bir türlü sindiremedi. SİHA'ları son olarak hedef tahtasına koyan isim ise Mine Kırıkkanat. Kırıkkanat, "Montaj sanayiinden ibaret. Dünyanın her yerinde her yerinde bu montaj şeyler var." dedi. Kırıkkanat, "Bunu bu kadar büyütmeye gerek yok çünkü bu yerli ve milli bir sanayi değil." ifadelerini kullandı.
03.04.2023 12:08 - Son Güncelleme: 03.04.2023 12:37
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, katıldığı programda İHA-SİHA projelerini hedef aldı. Flash TV yayınına konuk olan Kırıkkanat, askerlerin Özdemir Bayraktar'ın projelerini desteklemesini eleştirdi.
"BİZİ YALAN BİR PROPAGANDANIN ESİRİ ETMENİZE GEREK YOK"
Dünyanın konuştuğu hava araçlarının yerli ve milli olmadığını savunan Kırıkkanat şunları söyledi:
SİHA'lar Mine Kırıkkanat'ı rahatsız etti! Skandal sözler