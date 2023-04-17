KADİR GECESİ MESAJLARI 2023 RESİMLİ | 17 Nisan 2023 En güzel, kısa, öz, anlamlı, yeni, GİFLİ, hareketli , dualı, ayetli, hadisli Kadir Gecesi tebrik sözleri!

Kadir Gecesi, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir gecedir. Bu gece dualarımızın kabul olması için samimiyetle Allah'a yönelip, O'nun rahmetinden nasiplenmeyi dileyelim.

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece dualarımızın kabul olması için bol bol dua edelim.

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.