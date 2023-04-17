KADİR GECESİ MESAJLARI 2023 RESİMLİ | 17 Nisan 2023 En güzel, kısa, öz, anlamlı, yeni, GİFLİ, hareketli , dualı, ayetli, hadisli Kadir Gecesi tebrik sözleri!
En güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu önemli günde sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler ve sevdiklerine Whatsapp, Facebook, İnstagram aracılığı ile SMS göndermek isteyenler kısa, öz, anlamlı, yeni, GİFLİ, hareketli , dualı, ayetli, hadisli Kadir Gecesi tebrik mesajları ve sözlerini sorguluyor. İşte 17 Nisan 2023 Kadir Gecesi mesajları.
KADİR GECESİ MESAJLARI 2023 RESİMLİ! En yeni, özel, güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri bu adreste! Kadir Gecesi'nde dualar edilir, namazlar kılınır ve Kur'an-ı Kerim okunur. Bu geceyi ibadet ederek geçirmek oldukça sevaptır. Peki 17 Nisan 2023 En güzel, kısa, öz, anlamlı, yeni, GİFLİ, hareketli , dualı, ayetli, hadisli Kadir Gecesi tebrik sözleri neler? İşte Kadir Gecesi mesajları ve sözleri.
17 NİSAN 2023 KADİR GECESİ TEBRİK MESAJLARI
Kadir Gecesi, Allah'ın insanlara lütfettiği en büyük hediyelerden biridir. Bu mübarek gecede dualarımızla Allah'a sığınalım ve onun rahmetinden nasiplenelim. Tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.
Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
Kandiliniz mübarek olsun, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu kandiller geçirmeniz dileğiyle.
Kadir Gecesi, müminlerin en hayırlı gecesidir. Bu gece dualarımızla Allah'a yakınlaşalım ve O'nun rahmetinden bolca nasiplenelim. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerinde olsun."
Kadir Gecesi, insanların günahlarından arınmaları, af ve mağfiret bulmaları için en mübarek gecedir. Bu gece dualarımızla Allah'a yönelip, günahlarımızdan kurtulmayı dileyelim.
O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.
Kadir Gecesi, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir gecedir. Bu gece dualarımızın kabul olması için samimiyetle Allah'a yönelip, O'nun rahmetinden nasiplenmeyi dileyelim.
Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece dualarımızın kabul olması için bol bol dua edelim.
Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
Kandilinizi kutlar, yüreklerinize huzur, evlerinize bereket, gönüllerinize sevgi dilerim.
Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.
Kadir Gecesi'nin feyzinden istifade edebilmek dileğiyle, dualarınızın kabul olması temennisiyle...