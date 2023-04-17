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    • 17.04.2023 20:53
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    Son dakika: Üsküdar'da iftar buluşması... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki iftar buluşmasında konuştu. Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerdeki tüm enkazı kaldırmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Gidenleri geri getiremesek de bunun dışındaki tüm kayıplarımızı Allah'ın izniyle telafi etmekle kararlıyız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Deprem turistleri kendi sahte gündemlerinin içinde kaybolup gitse de biz onların izinden gitmeyeceğiz. Başkalarının makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız" diyerek 7'li koalisyona sert tepki gösterdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

    Son üç gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan bayramınızı şimdiden kutluyor, ailelerinizle, sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi Rabbimden niyaz ediyorum.



    "BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADIK"
    6 Şubat tarihinden bu yana geçen 70 günde seçim sürecine rağmen bir an olsun deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Nitekim bu akşam iftar sofrasını depremzede kardeşlerimizle birlikte paylaştık. Bu mübarek günlerde kendilerini sahipsiz hissetmemeleri için, kaybettiklerinin acısıyla kalpleri burkulan depremzedelerimizin yanında olduk. Deprem konutlarının temel atma törenlerini gerçekleştirerek bu zor günde onlara umut aşıladık. Dün Şanlıurfa ile birlikte 100 binin üzerinde deprem konutu ve köy evinin inşa sürecini başlatmış olduk. İnşallah ilk sene 650 bin konutu teslim edilinceye kadar bölgeden asla ayrılamayacağız.

    DEPREM TURİSTİ 7'Lİ KOALİSYONA TEPKİ: "BİZ ONLARIN İZİNDEN GİTMEYECEĞİZ"
    Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz. Gidenleri geri getiremesek de bunun dışındaki tüm kayıplarımızı Allah'ın izniyle telafi etmekle kararlıyız. Deprem turistleri kendi sahte gündemlerinin içinde kaybolup gitse de biz onların izinden gitmeyeceğiz. Başkalarının makam ve siyasi ikbal peşinde olsa da biz onlar gibi olmayacağız.

    Bizler zorluklarla beraber mutlaka bir kolaylığının da olduğuna iman eden, zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik içinde gelen bir milletiz, bir ümmetiz. 14 milyon depremzede olmak üzere 85 milyonun vebalini omuzlarında taşıyan Cumhur İttifakıyız. İnşallah bu mesuliyeti en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Şu mübarek gecenin feyzinden Rabbim bizleri istifade edenlerden eylesin.


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    Haberler Güncel Son dakika: Üsküdar'da iftar buluşması... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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