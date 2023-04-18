45 bin MEB Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ekranı: e-Devlet/meb.gov.tr 18 Nisan Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Tercih başvurusu başladı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, 2023 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 yılı 45 bin Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları 18 Nisan tarihinde e-Devlet Üzerinden Yayınlanacak. Öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden yapılan duyuru ile erişime açılacak. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA
Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları e-Devlet Üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumun elektronik ortamda tercih edebilecektir.
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TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.