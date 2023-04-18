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    • Haberler
    • 18.04.2023 08:33
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    • 18.04.2023 08:34
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    45 bin MEB Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ekranı: e-Devlet/meb.gov.tr 18 Nisan Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Tercih başvurusu başladı mı?

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren merak edilip araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanalığı tarafından yayınlanan atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 7-16 Nisan arası alınmıştı. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 2023 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ekranı!

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, 2023 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023 yılı 45 bin Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları 18 Nisan tarihinde e-Devlet Üzerinden Yayınlanacak. Öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden yapılan duyuru ile erişime açılacak. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

    Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları e-Devlet Üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumun elektronik ortamda tercih edebilecektir.

    E DEVLET SÖZLÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

    2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

    3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.



        4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

        5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

        6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

        7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, Bilişim Teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar Bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgi Teknolojileri bölümü mezunları ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.



        8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

        ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Öğretmen atama sonuçları ise 8 Mayıs tarihinde ilan edilecek.

        45 BİN ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI

        45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.
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        Haberler Haberler 45 bin MEB Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ekranı: e-Devlet/meb.gov.tr 18 Nisan Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Tercih başvurusu başladı mı?
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