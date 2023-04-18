45 bin MEB Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ekranı: e-Devlet/meb.gov.tr 18 Nisan Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Tercih başvurusu başladı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılı 45 bin Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları 18 Nisan tarihinde e-Devlet Üzerinden Yayınlanacak. Öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden yapılan duyuru ile erişime açılacak. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları e-Devlet Üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumun elektronik ortamda tercih edebilecektir.



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