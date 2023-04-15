Son dakika: Kocaeli'de depremzedelerle iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Masa öyle bir dağılacak ki, kimse kalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de iftar sonrası düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"ENKAZ ÇALIŞMALARINI BAYRAMA KADAR BİTİRİYORUZ"
"Bu sene Ramazan'ı özellikle depremzedelerimizle beraber idrak etmeye özen gösteriyoruz. Depremde destan yazan arama kurtarma ekiplerimizi ve belediyelerimizin temsilcilerimizi külliyemizde ağırladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan kardeşlerimizle iftarı açtık. Yarın da inşallah Şanlıurfa'da olacağız. Deprem konutlarımızın temelini süratle atıyoruz, inşaası başlayan konut köy evi sayısı 100 bini buldu. Bayramda da depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız İnşası tamamlanan bazı köy evlerinin teslimatını yapacağız. Hatay hariç tüm illerde enkaz kaldırma çalışmalarını bayrama kadar bitiriyoruz.
"İŞ PEŞİNDE KOŞAN BELEDİYELERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"
Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe hayata yeniden başlama cesareti buluyor. Bölge dışında kalan diğer illerimiz deprem mağduru vilayetlerimize düzenli yardım gönderiyor. Hatay'ın Defne ilçesinde yıllık 250 bin kişiye hizmet verecek 54 yataklı Kocaeli Hastanesi'ni 20 günde tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni de Hatay'la kardeş yaptık. Hatay'da günlük 25 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Konteyner kent ve prefabrik yapıların kurulumu yürütülüyor. Çok geniş bir alanda belediyelerimiz hizmetlerini başarıyla devam ettiriyor. Reklam ve şov yapmak yerine iş ve hizmet peşinde koşan herkesten, tüm kurumlarımızdan belediyelerimizden Allah razı olsun diyorum.
"TÜM TUŞLARA AYNI ANDA BASMAYA BAŞLADI"
Şehirlerimizi tekrar eski ihtişamına, kayıplarımızı geri getiremesek de vatandaşlarımızı tekrar eski düzenine kavuşturayıncaya dek durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, depremzedelerimize sahip çıkacağız. Malumunuz ülkemiz 14 Mayıs tarihlerinde yapılacak seçimlerin atmosferine girmiş durumdadır. Seçimler yaklaştıkça birileri yine ikbal derdine düştü. Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladı. Terör örgütünün uzantılarından sapkın akımlarla sütre gerisinde her türlü yolu deniyorlar. Onca yıldır belediyelerde yapmadıkları, söz verip üzerine beton döktükleri ne kadar iş varsa ısıtıp, ısıtıp gündeme getiriyorlar.