Son dakika: Kocaeli'de depremzedelerle iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Masa öyle bir dağılacak ki, kimse kalmayacak

İmralı'daki çocuk katilini çıkaracağız diyorlar. Benim vatansever milletim bu terörist örgütün parlamentodaki temsilcilerine yürü der mi? Bunların önünü açar mı? Öyleyse çok çalışacağız. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömeceğiz. Bunlar benim milletimin tüm bu yaşananları görmediğini zannediyor. Bu millet koalisyon dönemini çok iyi bilir. Bu millet siyasi istikrarsızlığın nasıl ağır faturalar ödettiğini çok iyi bilir.

"OSMANGAZİ'Yİ BIRAK TAHTA KÖPRÜ YAPAMAZLAR"

Vatandaşın aklını, basiretini, ferasetini hafife alanlar şimdiye kadar hep kaybetmişlerdir. İnşallah yine kaybedeceklerdir. Şu Kocaeli'nde devletin malını, mülkünü götüren, devletin malı mülkü üzerinden herşeyi iç eden, bu adam tekrar milletvekili adayı olarak çıkarılıyor. Ama bunun bedelini inşallah ağır ödeyecekler. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun milletimizin hiçbir ferdi ne kendi ne evlatlarının istikbalini böyle bir yapıya emanet etmeyecektir.