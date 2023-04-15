Bir şehir hastanesi daha... Başkan Erdoğan Kocaeli Şehir Hastanesi'ni hizmete alacak

"HER BÜYÜKŞEHRE BİR DEFA BİR TANE ŞEHİR HASTANESİNİ KURACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Her büyükşehre bir defa bir tane şehir hastanesini kuracağız. Cumartesi günü inşallah Kocaeli Şehir Hastanesini açıyoruz. Şu anda hasta alımına başladı. Ardından İzmir hazır şu anda, İzmir'i açacağız. Bütün bunlarla beraber bu şehir hastanelerimizi de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

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