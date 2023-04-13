Hukuk da bilmiyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava yalanı patladı: Hakaret suçu için resen soruşturma açılır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik 200 bin kişiye soruşturma açtığına ilişkin iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

"YALAN ÜZERİNE SİYASİ SÖYLEM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101'i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım" ifadelerini kullandı.