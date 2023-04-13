Hukuk da bilmiyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava yalanı patladı: Hakaret suçu için resen soruşturma açılır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik 200 bin kişiye soruşturma açtığına ilişkin iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
"YALAN ÜZERİNE SİYASİ SÖYLEM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101'i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım" ifadelerini kullandı.
Söz konusu paylaşım üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, açıklamanın gerçeği yansıtmadığını, Kılıçdaroğlu'nun yalan üzerine inşa ettiği siyasi söylemin bir tezahüründen ibaret olduğunu kaydetti.
"ASGARİ HUKUK BİLGİSİ"
Hüseyin Aydın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun şikayete tabi olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanına hakaret suçu, re'sen soruşturmaya tabi bir suç olup, şikayete tabi değildir. Derdest soruşturma ve kovuşturmaların kahir ekseriyeti, şikayetimiz vaki olmadan başlatılan adli süreçlerdir.
Herkes gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları da hukukun himayesi altındadır. Bu çerçevede yapılan adli işlemleri, gerçek dışı verilerle eleştirmek ve çarpıtmak, asgari hukuk bilgisiyle ve iyi niyetle telifi kabil değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'da diğer muhalefet partisi liderleri gibi kişilik hakları ihlal edildiğinde yasal yollara başvurmaktadır. Buna dair sadece bizim taraf olduğumuz sayısız örnek bulunmaktadır" dedi.