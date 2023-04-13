CHP'li belediyelerin çökme siyaseti: AK Partili Sancaktepe Belediyesi'nin kurduğu konteyner kente çökmeye çalıştılar

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Partili belediyelerin hizmetlerini sahiplenmeye devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesine, AK Parti Sancaktepe Belediyesi tarafından konteyner kent kurulmuştu.
CHP'Lİ BELEDİYE, AK PARTİLİ BELEDİYENİN İCRAATINA ÇÖKTÜ
Bölgeden gelen bir videoda konteyner kentin girişine, CHP'li İstanbul Maltepe Belediyesi'nin afişinin asıldığı görüldü.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın adının yer aldığı afişte, "Dayanışma iyileştirir. Maltepe hep sizinle" yazısı dikkat çekti.
"KONTEYNER KENTİMİZE KENDİ AFİŞLERİNİ ASMIŞLAR"
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi. CHP'nin AK Parti belediyelerinin yaptığı hizmetlere çöktüğünü belirten Döğücü, "AK Partili belediyelerin yaptığı hizmetlere çökmek konusunda çok mahirler, İstanbul'da bununla mücadele etmeye alıştık. Ancak deprem bölgesinde böyle bir şey yapmak ayıptır, yazıktır. Sancaktepe Belediyesi olarak depremin ilk gününden beri Doğanşehir'deyiz. Orada yeni bir mahalle kurduk."