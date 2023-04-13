CHP'li belediyelerin çökme siyaseti: AK Partili Sancaktepe Belediyesi'nin kurduğu konteyner kente çökmeye çalıştılar

BAKANLIĞIN YAPTIĞI YOLLARI KENDİLERİ YAPIYORMUŞ GİBİ GÖSTERİP 'TUTUKLASINLAR' DEDİ

Bu olay CHP'nin deprem bölgesindeki kirli çökme siyasetinin son halkası olarak kayıtlara geçti. Zira, Türkiye'nin felaketle boğuştuğu günlerde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ahlak sınırlarını aşmıştı. Kılıçdaroğlu, depremin ilk gününden itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onarıma başlanılan Hatay Havalimanı'nı kendileri yapıyormuş gibi göstermeye çalışmıştı.

Kılıçdaroğlu, Hatay Havalimanı'nın ABB tarafından onarıldığını paylaştı ancak çalışmayı yapan ekibin İGA'ya bağlı olduğu ortaya çıkmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personelinin depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın pistini onardıklarını Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bildirdi. Fotoğraflar da paylaşan Yavaş'ın tweetini Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladı.