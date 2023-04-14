EYT emekli maaşı ve bayram ikramiyesi yattı mı? Bugün hesapta! TAHSİS NO: 0,2,4,6,8 maaş tarihi! Fark ödemesi, ikramiye, promosyon...

EYT'liler dahil emekli maaşı ile bayram ikramiyesi ödemeleri için nefesler tutuldu. EYT'liler dahil tüm ödemeler Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatacak. EYT'lilerin bağlanan emekli aylıklarının tahsis numarasının (emeklilik sicil) son rakamına göre yatacağı öğrenildi. Peki, EYT emekli maaşı ne zaman yatacak? EYT emekli maaş ödemeleri ne zaman? Bayram ikramiyesi hangi gün yatacak? İşte detaylar...