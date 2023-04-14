EYT emekli maaşı ve bayram ikramiyesi yattı mı? Bugün hesapta! TAHSİS NO: 0,2,4,6,8 maaş tarihi! Fark ödemesi, ikramiye, promosyon...

EYT'liler dahil emekli maaşı ile bayram ikramiyesi ödemeleri için nefesler tutuldu. EYT'liler dahil tüm ödemeler Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatacak. EYT'lilerin bağlanan emekli aylıklarının tahsis numarasının (emeklilik sicil) son rakamına göre yatacağı öğrenildi. Peki, EYT emekli maaşı ne zaman yatacak? EYT emekli maaş ödemeleri ne zaman? Bayram ikramiyesi hangi gün yatacak? İşte detaylar...
NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
SSK
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,
BAĞKUR
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,