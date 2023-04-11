Şehit ailelerinden İyi Parti'nin küfürbaz Lütfü Türkkan’ı aday göstermesine sert tepki: "Hesabı sandıkta sorulacak"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl mitinginde şehit ağabeyi Tahir Gülmen'e ağır küfürler eden Lütfü Türkkan'ı koruyup, Kocaeli'nden birinci sıradan milletvekili göstermesine tepkiler çığ gibi büyüyor.
Şehit polis memuru Battal Yıldız'ın Konya'da yaşayan eşi Emine Yıldız, "Eşimin tabutunun başında, 'tüyü bitmemiş yetimin hakkı' sözünün anlamını çok iyi anladım. Bu yapılan da tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek. Şehit ailesine küfreden Türkkan'ı, ödüllendirircesine aday göstermek, 'Ne şehitler ne de yakınları bizi ilgilendirmiyor' demektir. Eşimin ve diğer şehitlerin kanının olduğu bu toprağa hangi yüzle basacaklar? Lütfü Türkkan şehit ailelerinin yüzüne bakamayacak ama biz ömür boyu onun gözlerinin içine bakacağız. Siyaset yapılabilir. Ama onun da bir adabı, bir namusu var. Rabb'im devletimizi onların eline bırakmasın" dedi.
Trabzon'da 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül de, "Şehidimizin ailesine küfür ve hakaret eden küfürbaz, ödüllendirilerek birinci sıradan aday gösteriliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, geçtiğimiz günlerde kürsüden mermi savurmasının anlamı da böylece ortaya çıktı. Akşener, Lütfü Türkkan'ı birinci sıradan aday göstermekle, 6'lı Masa'nın amaçlarını da ortaya koydu. Bu millet size o merminin de PKK ile beraberliğinizin hesabını da sandıkta soracak" dedi.