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    • 11.04.2023 07:20
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    Şehit ailelerinden İyi Parti'nin küfürbaz Lütfü Türkkan’ı aday göstermesine sert tepki: "Hesabı sandıkta sorulacak"

    Kendisini eleştiren şehit ağabeyine ağır küfürler eden Lütfü Türkkan’ın yeniden milletvekili adayı gösterilmesine şehit yakınları sert tepki geldi. Şehit yakınları, "Şehitlerimize küfredenin, bırakın TBMM’yi Türkiye’de bile yeri yoktur" diyerek Türkkan'a ve İyi Parti'ye tepki gösterdi. Trabzon'da 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül de, "Akşener, Lütfü Türkkan'ı birinci sıradan aday göstermekle, 6'lı Masa'nın amaçlarını da ortaya koydu. Bu millet size o merminin de PKK ile beraberliğinizin hesabını da sandıkta soracak" dedi.

    takvim.com.tr
    Bunun hesabı sandıkta sorulacak!

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl mitinginde şehit ağabeyi Tahir Gülmen'e ağır küfürler eden Lütfü Türkkan'ı koruyup, Kocaeli'nden birinci sıradan milletvekili göstermesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

    Şehit polis memuru Battal Yıldız'ın Konya'da yaşayan eşi Emine Yıldız, "Eşimin tabutunun başında, 'tüyü bitmemiş yetimin hakkı' sözünün anlamını çok iyi anladım. Bu yapılan da tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek. Şehit ailesine küfreden Türkkan'ı, ödüllendirircesine aday göstermek, 'Ne şehitler ne de yakınları bizi ilgilendirmiyor' demektir. Eşimin ve diğer şehitlerin kanının olduğu bu toprağa hangi yüzle basacaklar? Lütfü Türkkan şehit ailelerinin yüzüne bakamayacak ama biz ömür boyu onun gözlerinin içine bakacağız. Siyaset yapılabilir. Ama onun da bir adabı, bir namusu var. Rabb'im devletimizi onların eline bırakmasın" dedi.

    LÜTFÜ TÜRKKAN ŞEHİT YAKININA KÜFÜR ETTİ | VİDEO İZLE

    Trabzon'da 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül de, "Şehidimizin ailesine küfür ve hakaret eden küfürbaz, ödüllendirilerek birinci sıradan aday gösteriliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, geçtiğimiz günlerde kürsüden mermi savurmasının anlamı da böylece ortaya çıktı. Akşener, Lütfü Türkkan'ı birinci sıradan aday göstermekle, 6'lı Masa'nın amaçlarını da ortaya koydu. Bu millet size o merminin de PKK ile beraberliğinizin hesabını da sandıkta soracak" dedi.

        ÖDÜLLENDİRİLDİ
        Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler ise "Şehitlerimize küfreden Lütfü Türkkan'ın, yeniden birinci sıradan aday yapılması çok manidar. Şehit yakınına küfreden birini ödüllendiren partinin liderinin kürsüden etrafa savurduğu mermilerin amacı da ortaya çıktı. Milletine, şehidine saygı duymayan, üstelik küfreden kişiye sahip çıkmak ne demek."

        "Bu hareketinizle gözü yaşlı şehit anneleri, babaları ve kardeşleri, yakınları ve Türk halkıyla dalga geçiyorsunuz. Bunlar kesinlikle PKK ve HDP ile hareket ediyor. Talimatlarına da uymaya başlamışlar. Benim için şehit yakınına küfreden bir kişinin bırakın TBMM'yi Türkiye toprakları üzerinde bile yeri yoktur. 14 Mayıs'ta da sandıkta en güzel cevabı verecek" dedi.


        İSTİFA DEPREMİ SÜRÜYOR
        Öte yandan İyi Parti'de istifa depremi sürüyor. 28. Dönem Erzurum Milletvekili 6. sıra adayı Esra Akpınar ile Yalova'dan 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun, adaylıktan istifa ettiklerini duyurdu. Sabah'ta yer alan habere göre, Tosun, ayrıca partiden de istifa etti. İstifa haberini sosyal medya üzerinden açıklayan Esra Akpınar özetle şu ifadeleri kullandı: "En son yapılan temayül yoklamasında üyelerimizin oyları ile 6. sırada yer aldım. Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Ancak siyasetin temel kuralı olan emek sarf edenlerin hiçe sayılma hastalığı maalesef bizde de kendini gösterdi. Üç yıldır geceli gündüzlü ailemden, çocuklarımdan fedakârlık ederek emek verdiğim, ter akıttığım İyi Parti Genel Merkezi bunları görmezden gelmiştir. Bundan dolayı, üç yıldır gösterdiğim gayretin, verdiğim emeğin, harcadığım maddi ve manevi varlığımın, çocuklarımdan, ailemden ayrı kalmanın, liderime, partime ve ilkelerine bağlılığımın karşılığının bu olmadığını belirterek milletvekili adaylığı listesinden istifa ediyorum."

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        Haberler Güncel Şehit ailelerinden İyi Parti'nin küfürbaz Lütfü Türkkan’ı aday göstermesine sert tepki: "Hesabı sandıkta sorulacak"
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