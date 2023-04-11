Şehit ailelerinden İyi Parti'nin küfürbaz Lütfü Türkkan’ı aday göstermesine sert tepki: "Hesabı sandıkta sorulacak"

"Bu hareketinizle gözü yaşlı şehit anneleri, babaları ve kardeşleri, yakınları ve Türk halkıyla dalga geçiyorsunuz. Bunlar kesinlikle PKK ve HDP ile hareket ediyor. Talimatlarına da uymaya başlamışlar. Benim için şehit yakınına küfreden bir kişinin bırakın TBMM'yi Türkiye toprakları üzerinde bile yeri yoktur. 14 Mayıs'ta da sandıkta en güzel cevabı verecek" dedi.



İSTİFA DEPREMİ SÜRÜYOR

Öte yandan İyi Parti'de istifa depremi sürüyor. 28. Dönem Erzurum Milletvekili 6. sıra adayı Esra Akpınar ile Yalova'dan 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun, adaylıktan istifa ettiklerini duyurdu. Sabah'ta yer alan habere göre, Tosun, ayrıca partiden de istifa etti. İstifa haberini sosyal medya üzerinden açıklayan Esra Akpınar özetle şu ifadeleri kullandı: "En son yapılan temayül yoklamasında üyelerimizin oyları ile 6. sırada yer aldım. Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Ancak siyasetin temel kuralı olan emek sarf edenlerin hiçe sayılma hastalığı maalesef bizde de kendini gösterdi. Üç yıldır geceli gündüzlü ailemden, çocuklarımdan fedakârlık ederek emek verdiğim, ter akıttığım İyi Parti Genel Merkezi bunları görmezden gelmiştir. Bundan dolayı, üç yıldır gösterdiğim gayretin, verdiğim emeğin, harcadığım maddi ve manevi varlığımın, çocuklarımdan, ailemden ayrı kalmanın, liderime, partime ve ilkelerine bağlılığımın karşılığının bu olmadığını belirterek milletvekili adaylığı listesinden istifa ediyorum."