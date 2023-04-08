7'li koalisyonun acıklı hallerine güldüren animasyon: Akşener kalktı, Buldan oturdu

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala aday belirlemeden, ortak liste çıkarmaya kadar neredeyse tüm süreçlerde krizden krize sürüklenen 7'li koalisyon, mizah malzemesi olmaya devam ediyor. Ortak cumhurbaşkanı belirleme sürecinden dağılma noktasına gelen koalisyon acıklı halini, mizahi bir dille aktaran animasyon filmi sosyal meydayı adeta salladı.

ADAY KRİZİ GÜLDÜRDÜ

Daha önce Yedili Masa'daki kaosları mizahi bir dille ele alarak animasyon hazırlayan 'Kurtuba TV' bir çalışma daha yayınladı. Animasyon filminde Yedili Masa'nın sıkça toplanıp dağılması, adayın bir türlü belirlenememesi videoda güldüren detaylarla ele alındı.