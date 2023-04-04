Togg sırası Gardaş Azerbaycan'da! İkinci anahtar teslimi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Togg T10X İlk Teslim Töreni'nin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
BAKÜ BİLİM MERKEZİ'NE ZİYARET
Azerbaycan Teknik Üniversitesinde kurulan Bilişim Vadisi Bakü'nün tamamlanmak üzere olan binasında incelemede bulunan Varank, T3 Vakfının desteğiyle kurulan ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni de barındıran Bakü Bilim Merkezini ziyaret etti.
Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile Togg heyetinin de eşlik ettiği Varank, önce Azerbaycan Teknik Üniversitesinde kurulan Bilişim Vadisi'nde incelemelerde bulundu.
Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev ile diğer yetkililer, Bilişim Vadisi hususunda Varank'a bilgi verdi. Varank, daha sonra T3 Vakfı Bakü Bilim Merkezini ziyaret ederek, buradaki çalışmaları inceledi, sınıfları gezip öğrencilerle sohbet etti.