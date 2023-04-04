Yerli ve milli gurur Togg gereken tüm testleri tek seferde geçti

İlk teslimatı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi avlusunda gerçekleşen Togg'un trafiğe çıkabilmesi için geçmesi gereken testler tamamlandı. Başkan Erdoğan Türkiye'nin gururu yerli ve milii Togg için, "Devrim otomobilinden sonra bize devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'umuzu izleyeceğiz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk teslimatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılan Togg'un trafiğe çıkabilmesi için onlarca test gerçekleştirildi.