Yerli ve milli gurur Togg gereken tüm testleri tek seferde geçti

İlk teslimatı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi avlusunda gerçekleşen Togg'un trafiğe çıkabilmesi için geçmesi gereken testler tamamlandı. Başkan Erdoğan Türkiye'nin gururu yerli ve milii Togg için, "Devrim otomobilinden sonra bize devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'umuzu izleyeceğiz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk teslimatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılan Togg'un trafiğe çıkabilmesi için onlarca test gerçekleştirildi.
41 TEKNİK TEST VE KONTROLDEN BAŞARIYLA GEÇTİ
Togg yollara çıkmadan önce, elektrikli araçların batarya ve araç güvenlik testleri, elektromanyetik uyumluluk testleri, araç menzil, fren, önden ve yandan çarpma, yaya koruma ve manevra gibi 41 teknik test ve kontrolden başarıyla geçti.
Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği otomotiv mevzuatı kapsamındaki bütün testleri tamamlayan Togg, elektrikli araçların en önemli testlerinden olan "elektrikli araç güvenlik testinden" de tek seferde geçerek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin ulusal uygunluk değerlendirme ve standart hazırlama kuruluşu olan TSE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirmesi ile Togg'un yurt içindeki testlerini bizzat yaparken, yurt dışı testlerine de iştirak etti.