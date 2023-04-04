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    • 04.04.2023 15:41
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    • 04.04.2023 16:04
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    Amerikan FOX'unun Adıyaman'daki su yok provokasyonuna depremzedelerden sert tepki: "Millet ala ala koyacak yer bulamıyor"

    Asrın çifte felaketinin ilk gününden itibaren devlet her türlü imkanını seferber ederken 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapan fondaşlar da provokasyona devam ediyor. Adıyaman'da "su yok" provokasyonu yapmak isteyen Amerikan sermayeli FOX TV'ye vatandaşlar tepki gösterdi. FOX TV'nin haber değil devleti karalamak için operasyon yaptığı belirten depremzede bir vatandaş, "Sabahtan beri 10 tane adamdan bir tanesini çekiyorsunuz o da yandaş bir tane bulmak için. Devlet buraya defalarca araçlarla su getirdi." dedi.

    takvim.com.tr
    Su yok provokasyonuna sert tepki!

    Asrın çifte felaketinin ilk gününden itibaren devlet her türlü imkanını seferber ederken 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapan fondaşlar da provokasyona devam ediyor.

    FOX TV'DEN ADIYAMAN'DA SU YOK PROVOKASYONU | VİDEO İZLE

    YANDAŞLARI BULUYORLAR
    Adıyaman'da su dağıtımına sırasında provokatif haber yapmak için hazırlanan Amerikan sermayeli FOX TV'ye vatandaşlar tepki gösterdi.

    Kendilerine yandaş muhtarlar bulup çekim yaptıklarını belirten vatandaş FOX TV muhabiri ve kameranına tepki gösterdi.

    10 TANE ADAMDAN BİRİNİ ÇEKİYORSUNUZ O DA YANDAŞ BULMAK İÇİN
    FOX TV'nin haber değil devleti karalamak için operasyon yaptığı belirten vatandaşlar, "Devletin hakkını inkar eden en büyük saygısızlığı yapmıştır. Bu topraklarda insanlar edebiyle şerefiyle yaşar."

        "Burada yandaş muhtarlar bulup milleti, devleti karalayamazsınız. Sabahtan beri 10 tane adamdan bir tanesini çekiyorsunuz o da yandaş bir tane bulmak için. Devlet buraya defalarca araçlarla su getirdi." dedi.



        MİLLET ALA ALA KOYACAK YER BULAMIYOR
        FOX TV'nin önceden alana gelerek belirledikleri kişilerle röportaj yaptığını belirten vatandaş, alışveriş yapan bir depremzedeye, "Ağabeyim de burada, bütün ihtiyaçlar burada karşılanıyor" diyor. İnsanların ihtiyaçları karşıladıklarına dikkat çeken depremzede ise, "Millet ala ala koyacak yer bulamıyor suyundan her şeyinden." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Amerikan FOX'unun Adıyaman'daki su yok provokasyonuna depremzedelerden sert tepki: "Millet ala ala koyacak yer bulamıyor"
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