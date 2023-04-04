Amerikan FOX'unun Adıyaman'daki su yok provokasyonuna depremzedelerden sert tepki: "Millet ala ala koyacak yer bulamıyor"

Asrın çifte felaketinin ilk gününden itibaren devlet her türlü imkanını seferber ederken 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapan fondaşlar da provokasyona devam ediyor.
FOX TV'DEN ADIYAMAN'DA SU YOK PROVOKASYONU | VİDEO İZLE
YANDAŞLARI BULUYORLAR
Adıyaman'da su dağıtımına sırasında provokatif haber yapmak için hazırlanan Amerikan sermayeli FOX TV'ye vatandaşlar tepki gösterdi.
Kendilerine yandaş muhtarlar bulup çekim yaptıklarını belirten vatandaş FOX TV muhabiri ve kameranına tepki gösterdi.
10 TANE ADAMDAN BİRİNİ ÇEKİYORSUNUZ O DA YANDAŞ BULMAK İÇİN
FOX TV'nin haber değil devleti karalamak için operasyon yaptığı belirten vatandaşlar, "Devletin hakkını inkar eden en büyük saygısızlığı yapmıştır. Bu topraklarda insanlar edebiyle şerefiyle yaşar."