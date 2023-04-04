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    • 04.04.2023 08:41
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    • 04.04.2023 09:04
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    Koalisyonda liste savaşları! DEVA'nın itirazları İP'leri kopma noktasına getirdi: Her partiden farklı öneri

    Meral Akşener'in ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismine "hayır" diyerek koalisyonu terk etmesinin ardından, en şiddetli kriz kapıda. Ortak milletvekili aday listesi çıkarmaya çalışan koalsiyonda ipler kopma noktası geldi. İttifak içi ittifak formülüne, DEVA'nın karşı çıkmasıyla yolda kalan SP ve Gelecek, farklı formüllerin üzerinde çalışıyor. DEVA'nın, "Bazı illerde ittifak tek amblemle seçime girsin" önerisine ise İYİ Parti'den itiraz geldi. Ortakların listelerin teslimine 5 gün kala yaşadığı, aday krizini nasıl çözecekleri merak ediliyor. Ortak aday Kılıçdaroğlu'nun küçük ortaklara verdiği milletvekili sayılarını tırpanlayacağı iddiası da, ortalığın daha da alevlenmesine yol açacak.

    takvim.com.tr
    Koalisyonda liste savaşları!

    İttifakların ve siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmelerine 5 gün kala 7'li koalisyondaki kriz bitmek bilmiyor. Gelecek Partisi ve DEVA Partisini kendi çatısına alarak seçime girmek isteyen SP'ye, DEVA kanadı itiraz ediyor. İYİ Parti ise 60'a yakın şehirde kendi listelerine dışarıdan katılım istemiyor.

    "DEVA" KRİZİ BÜYÜYOR
    Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "yüzde 99 tamam" dediği ittifak içi ittifakta DEVA Partisi krizi sürüyor.

    DEVA'da, parti kurmaylarının özellikle Karadeniz Bölgesi'nde milletvekili çıkarabileceklerine inandıkları, bu sebeple kendilerini gösterebilmek için yurt genelinde SP çatısı altında seçime girmeye itiraz ettikleri ortaya çıktı.

    Gelecek Partisi kanadı, SP'nin amblemi ile seçime girme konusunda DEVA'yı ikna etmek için dirsek temasında bulunuyor.

    TEK AMBLEME İP İTİRAZI
    DEVA'nın buna ek olarak, "Bazı illerde ittifak tek amblemle seçime girsin" önerisine ise İYİ Parti'den itiraz geldi.

        Sadece CHP ile bazı bölgeler için ortak liste pazarlığına devam eden İYİ Parti, 60'a yakın ilde ise kendi listelerine dışarıdan katılıma müsaade etmiyor.

        Partilerin tüm anlaşmazlıklara rağmen yaklaşık 10 şehirde tek amblemle seçime girilmesine yönelik değerlendirmeleri sürüyor.

        Öte yandan ortak cumhurbaşkanı adaylığı vizesini cebine koyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıra milletvekili listelerine gelince çark ettiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti'ye 2, Saadet Partisi'ne 3, Gelecek Partisi'ne 3, DEVA Partisi'ne 3 milletvekilliği vermeyi planladığı konuşuluyor.

        YENİ SKANDAL
        14 Mayıs seçimleri öncesi teşkilatlarına duyuru yapan CHP, temayül yoklaması yapılmayacağını ve sandık kurulmayacağını, sadece desteklenen aday adaylarının belirtilip zarfa konularak kendilerine gönderilmesini istedi.

            Teşkilatların gazını almak için yapılan bu göstermelik uygulama, büyük tepkiye yol açtı.

            Bu süreçte İYİ Parti'de ise başka bir skandal patlak verdi.

            Partinin Ankara'daki temayül yoklamasında ortalık savaş alanına döndü.
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