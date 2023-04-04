Kirli pazarlığın perde arkası! Millet cevap bekliyor, Bay Bay Kemal: Hangi talepleri kabul ettin?

Cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayıp 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP'nin ihanet bildirgesi açıklanırken, CHP ile HDP arasındaki gizli pazarlığın detaylarıyla ilgili taraflar sus pus oldu.
Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin ardından masadaki varlığını göstermeye başlayan HDP'nin, Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için hangi maddeleri kabul ettirdiği kamuoyunda merak ediliyordu. HDP'nin açıklamış olduğu seçim bildirgesinde bu gizli anlaşma da ortaya çıkmış oldu. Peki Kılıçdaroğlu, ihanet bildirgesinde yer alan maddelerin hangilerini kabul etti.
GİZLİ ANLAŞMANIN PERDE ARKASI
6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de bir araya gelmiş ve bu görüşmeden bir gün sonra da HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, seçimde aday çıkarmayacaklarını duyurmuştu.
6'lı koalisyon masasına 7'nci olarak katılan HDP ve Kılıçdaroğlu arasında hangi pazarlıkların yapıldığı merak edilirken, sır gibi saklanan görüşmenin perde arkasının ise neler olduğu kamuoyu tarafından sorgulanmaya devam ediyor.
BÜYÜK SIR SEÇİM BİLDİRGESİNDE GİZLİ
CHP ile HDP'nin hangi protokolde anlaştığı bilinmezken, her iki tarafın da sır gibi sakladığı anlaşmanın ne olduğu net biçimde ortaya konulmazken, aslında bütün sır perdesi HDP'nin seçim bildirgesinde aralanıyor.