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    • Haberler
    • 04.04.2023 07:42
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    • 04.04.2023 07:51
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    Kirli pazarlığın perde arkası! Millet cevap bekliyor, Bay Bay Kemal: Hangi talepleri kabul ettin?

    Koalisyonun adayı olmak adına pazarlık masasında elindeki tüm kozları oynayan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı gizli pazarlığın ardından onlardan da "olur" aldı. Ancak kamuoyu, HDP'nin hangi şartların kabulü karşılığında "evet" verdiğini merak ediyordu. Son olarak HDP'nin seçim beyannamesini açıklamasıyla, kirli pazarlıkta masaya neler konulduğu ortaya çıktı. İçerisinde bebek katili dahil terör suçlularının dışarı çıkarılması ve sınır ötesi operasyonların durdurulması gibi maddelerden, hangilerine Kılıçdaroğlu'nun "tamam" dediği merak ediliyor.

    Kirli pazarlığın perde arkası!

    Cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayıp 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP'nin ihanet bildirgesi açıklanırken, CHP ile HDP arasındaki gizli pazarlığın detaylarıyla ilgili taraflar sus pus oldu.

    Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin ardından masadaki varlığını göstermeye başlayan HDP'nin, Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için hangi maddeleri kabul ettirdiği kamuoyunda merak ediliyordu. HDP'nin açıklamış olduğu seçim bildirgesinde bu gizli anlaşma da ortaya çıkmış oldu. Peki Kılıçdaroğlu, ihanet bildirgesinde yer alan maddelerin hangilerini kabul etti.

    GİZLİ ANLAŞMANIN PERDE ARKASI
    6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de bir araya gelmiş ve bu görüşmeden bir gün sonra da HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, seçimde aday çıkarmayacaklarını duyurmuştu.

    6'lı koalisyon masasına 7'nci olarak katılan HDP ve Kılıçdaroğlu arasında hangi pazarlıkların yapıldığı merak edilirken, sır gibi saklanan görüşmenin perde arkasının ise neler olduğu kamuoyu tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

    BÜYÜK SIR SEÇİM BİLDİRGESİNDE GİZLİ
    CHP ile HDP'nin hangi protokolde anlaştığı bilinmezken, her iki tarafın da sır gibi sakladığı anlaşmanın ne olduğu net biçimde ortaya konulmazken, aslında bütün sır perdesi HDP'nin seçim bildirgesinde aralanıyor.

        Bilindiği gibi HDP seçim bildirgesinde kayyum uygulamasına son verileceğini, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını, Diyanet İşleri Başkanlığının yerine inanç işleri başkanlığı kuracaklarını, siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracaklarını, KHK'ları ve OHAL Komisyonunun kararlarını iptal edeceklerini açıklamıştı.

        Hiç şüphesiz HDP Eş Genel Başkanları ile Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen görüşmede HDP'nin seçim bildirgesindeki bu maddeler tek tek görüşüldü. Peki, Kılıçdaroğlu, HDP'nin bu seçim vaatlerinden hangilerini kabul etti.

        İHANET BİLDİRGESİNE MASADAN SES YOK
        Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları ile yaptığı görüşme sonrası, "Kayyum uygulamasına son vereceğiz" diyerek HDP'nin yerel yönetimler vaadine onay vermiş, Kürt sorunu için müzakere önerisini de kabul etmişti.

        HDP'nin seçim bildirgesinde, 'Kayyum uygulamasına son vereceğiz" ifadesi ise açıkça yer alırken, HDP'nin ihanet bildirgesine tepkiler gelmesine rağmen, masadan ise hiçbir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

            6'lı masanın gizli konumunda olan ve Kılıçdaroğlu'nun masaya adaylığını kabul ettirmesiyle masadaki varlığını göstermeye başlayan HDP'nin, seçim bildirgesinde PKK'nin bütün isteklerinin yer aldığı görülürken, bu bildirgede yer alan maddelerin hangilerinin kabul edildiğini önümüzdeki günler net olarak gösterecek.

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            Haberler Haberler Kirli pazarlığın perde arkası! Millet cevap bekliyor, Bay Bay Kemal: Hangi talepleri kabul ettin?
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