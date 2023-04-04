Kirli pazarlığın perde arkası! Millet cevap bekliyor, Bay Bay Kemal: Hangi talepleri kabul ettin?

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin ardından masadaki varlığını göstermeye başlayan HDP'nin, Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için hangi maddeleri kabul ettirdiği kamuoyunda merak ediliyordu. HDP'nin açıklamış olduğu seçim bildirgesinde bu gizli anlaşma da ortaya çıkmış oldu. Peki Kılıçdaroğlu, ihanet bildirgesinde yer alan maddelerin hangilerini kabul etti.

GİZLİ ANLAŞMANIN PERDE ARKASI

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de bir araya gelmiş ve bu görüşmeden bir gün sonra da HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, seçimde aday çıkarmayacaklarını duyurmuştu.