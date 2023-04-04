NİSAN AYI AÖL SINAV TAKVİMİ 2023! Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?

Açık lise sınavları için araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı son olarak kayıt süreciyle alakalı açıklama yapmıştı. Şimdi gözler 2. dönem sınav tarihlerine çevrildi. Peki, Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte merak edilenler...
MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.
Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.
Buna göre; AÖL 2. dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.