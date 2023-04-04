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    • 04.04.2023 09:22
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    NİSAN AYI AÖL SINAV TAKVİMİ 2023! Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?

    AÖL 2. dönem sınavları hakkında araştırmalar hız kazandı. 3 Nisan'da sona eren kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri sonrası gözler sınav tarihlerine çevrildi. Peki, Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    NİSAN AYI AÖL SINAV TAKVİMİ 2023!

    Açık lise sınavları için araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı son olarak kayıt süreciyle alakalı açıklama yapmıştı. Şimdi gözler 2. dönem sınav tarihlerine çevrildi. Peki, Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte merak edilenler...

    MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

    Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

    "Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

    Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."

    AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

    Buna göre; AÖL 2. dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

        Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar öğrenci şifreleri ve T.C. kimlik numarası ile sınavlara aöl.meb.gov.tr adresinden giriş yapıyor.

        AÖL İLK VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

        MEB, Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarını uzattı, böylece; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edilmesi kararı alındı.
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