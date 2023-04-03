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    • 03.04.2023 15:38
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    • 03.04.2023 15:56
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    Koalisyonda liste krizi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalı Davutoğlu'nun KARAR TV'sinde tiye alındı: CHP'de de akıl yok!

    Cumhurbaşkanı adayı olunca küçük ortaklara verdiği vekil vaadinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan çizmesiyle koalisyonda liste krizi baş gösterdi. İstediğini alamayan küçük ortaklar ellerine geçen tüm kozları kullanmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalını gündeme taşıyan Davutoğlu'na yakın Karar TV'de Yıldıray Oğur, "CHP’de de akıl yok. Bir lider bir yere giderse fotoğraf çektirecekse ne var ne yok orada bakılmaz mı" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Davutoğlu’nun KARAR TV’sinde tiye alındı

    7'lı koalisyondaki liste krizinde küçük ortaklar ellerine geçen her fırsatı değerlendiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalı sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar TV de harekete geçti. Davutoğlu'nun fondaşı Yıldıray Oğur ve Elif Çakır adeta CHP'yi bombaladı. Oğur, "CHP'de de akıl yok. Bir lider bir yere giderse fotoğraf çektirecekse ne var ne yok orada bakılmaz mı" ifadelerini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı seçilmek uğruna masanın küçük ortaklarına vekil vaadinde bulunmuş ve bu sayede Meral Akşener'i yalnız bırakarak adaylığını kabul etmeye zorlamıştı.

    Peki Kılıçdaroğlu kime ne kadar vekil vaadinde bulunmuştu?

    Demokrat Parti hariç tüm partilere 20'şer milletvekili taahhüt etmişti. Ama işler aday olunca tamamen değişti.

    Koalisyonda yeni krizin adı milletvekili listeleri gibi görünüyor. Adaylık vizesini cebine koyan Kılıçdaroğlu Demokrat Parti'ye 2, Saadet Partisi'ne 3, Gelecek Partisi'ne 3, DEVA Partisi'ne 3 milletvekilliği vermeyi planlıyor.

    Ankara kulislerinde konuşulan bu durum küçük ortakları da rahatsız etmiş. Ali Babacan'ın 20 vekilde ısrar ettiği konuşuluyor.

    "ADAM BİZİ SATTI"
    Konuyu köşesine taşıyan Abdülkadir Selvi şunları yazdı:
    6'lı masa'nın önünde iki kriz konusu vardı.

    Biri, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Kriz çıktı. Hem de çok büyük bir kriz yaşandı. Meral Akşener masayı terk etti. Sonra geri döndü.

    Şimdi ikinci krize doğru yaklaşıyoruz. O da milletvekili listeleri krizi.

    Milletvekili listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.

    İTTİFAK İÇİ İTTİFAK YATTI
    Milletvekili listeleri konusunda CHP iki zorluğu bir arada yaşıyor.

    1- CHP'ye milletvekili adaylığı için 3 bin 270 başvuru yapıldı.

    2- İYİ Parti hariç, Millet İttifakı'nın diğer 4 partisi de seçimlere CHP listelerinden girecekler.

        Çünkü ittifak içi ittifak olmadı.

        Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partisi'nin üçlü ittifak önerisi Ali Babacan tarafından kabul edilmedi.

        Küçük partiler seçime CHP listelerinden girecekler. Bir ve iki milletvekili çıkaran yerlerde ortak liste ile girilecek. Diğer yerlerde de CHP listelerinden küçük partilere kontenjan ayrılacak.

        20 VEKİL SÖZ VERDİ
        6'lı Masa'nın seçim işleri başkanları ittifak listeleri üzerindeki çalışmalarını 5 Nisan Çarşamba gününe kadar tamamlayacaklar. Ondan sonra liderler devreye girecek.

        Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeleri karşılığında küçük partilere cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekili listelerinden kontenjan sözü vermişti. CHP liderinin, Demokrat Parti dışındaki partilere 20'şer milletvekili verileceğini taahhüt ettiği söyleniyor.

        KONTENJAN KESİĞİ
        Ortak cumhurbaşkanı adaylığı vizesini cebine koyan Kılıçdaroğlu'nun sıra milletvekili listelerine gelince çark ettiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti'ye 2, Saadet Partisi'ne 3, Gelecek Partisi'ne 3, DEVA Partisi'ne 3 milletvekilliği vermeyi planladığı konuşuluyor. BABACAN ISRARCI
        Kılıçdaroğlu'nun küçük partilere önce söz verip, sıra listelerin oluşturulmasına gelince kontenjanı azaltması, küçük partiler arasında rahatsızlığa neden oldu. İlk tepkinin Ali Babacan'dan geldiği söyleniyor. Babacan'ın 20 milletvekilliğinde ısrar ettiği ifade ediliyor.

        Babacan'ın, "Bize 20 milletvekiliği sözü verildi, şimdi 3 milletvekilliği öneriliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dediği söyleniyor. Babacan'ı ikna etmek için Davutoğlu ve Karamollaoğlu görüşmüş. Ama Babacan 20 milletvekili ısrarını sürdürüyormuş.

        Babacan'ın itirazları nedeniyle DEVA Partisi için ayrılan milletvekili kontenjanının artırıldığı söyleniyor. DEVA'ya diğer üç partiden fazla milletvekilliği verilmesi düşünülüyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi'ne 20 milletvekilliği vermeyeceği belirtiliyor. "DEVA'ya 4-5 milletvekili olabilir" deniliyor.

        DEVA Partisi yöneticilerinin Kılıçdaroğlu için, "Adam bizi sattı" dedikleri ifade ediliyor.

        DP'ye 2, Saadet Partisi'ne 3, Gelecek Partisi'ne ise 3 milletvekilliği verileceği söyleniyor. Milletvekili listelerine son şekli verildiğinde başta DEVA Partisi olmak üzere küçük partiler açısından tablo netleşecek.

        DAVUTOĞLU'NUN TELEVİZYONU KILIÇDAROĞLU'NA SALLAMAYA BAŞLADI
        İstediğini alamayan küçük ortaklarda hayal kırıklığı yaşanırken bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalı üzerinden intikam alınıyor.

            Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar TV'nin gündemi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı görüntülerdi.

            Söz konusu programında konuşan Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basarak verdiği pozu ti'ye aldı.

            Oğur, "CHP'de de akıl yok. Bir lider bir yere giderse fotoğraf çektirecekse ne var ne yok orada bakılmaz mı Mesela Davutoğlu eski Başbakan dimi, Karar TV'ye geliyor değil mi? Ne oluyor öncesinde? Ekibi geliyor, öncü olarak. Önce bir bakıyorlar nerede oturacak? Yemek nerede olacak? Bunu kontrol ediyor ve bu çok normal bir şey. Sen zaten bu konularda acemi bir partisin. Din diyanet konularına yeni yeni ısınıyorsun" ifadelerini kullandı.

            LİSTE KRİZİ BÜYÜYECEK
            Tüm bu yaşananların ardından 7'li koalisyonda liste krizi büyüyecek gibi duruyor. Kılıçdaroğlu vaat ettiği 20'şer vekili küçük ortaklara vermezse önümüzdeki günlerde yeni deşifreler, birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmeler yaşanabilir.
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            Seccade üstünde tepinmişler!
            Haberler Güncel Koalisyonda liste krizi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalı Davutoğlu'nun KARAR TV'sinde tiye alındı: CHP'de de akıl yok!
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