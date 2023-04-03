Koalisyonda liste krizi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalı Davutoğlu'nun KARAR TV'sinde tiye alındı: CHP'de de akıl yok!

7'lı koalisyondaki liste krizinde küçük ortaklar ellerine geçen her fırsatı değerlendiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalı sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar TV de harekete geçti. Davutoğlu'nun fondaşı Yıldıray Oğur ve Elif Çakır adeta CHP'yi bombaladı. Oğur, "CHP'de de akıl yok. Bir lider bir yere giderse fotoğraf çektirecekse ne var ne yok orada bakılmaz mı" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı seçilmek uğruna masanın küçük ortaklarına vekil vaadinde bulunmuş ve bu sayede Meral Akşener'i yalnız bırakarak adaylığını kabul etmeye zorlamıştı.
Peki Kılıçdaroğlu kime ne kadar vekil vaadinde bulunmuştu?
Demokrat Parti hariç tüm partilere 20'şer milletvekili taahhüt etmişti. Ama işler aday olunca tamamen değişti.
Koalisyonda yeni krizin adı milletvekili listeleri gibi görünüyor. Adaylık vizesini cebine koyan Kılıçdaroğlu Demokrat Parti'ye 2, Saadet Partisi'ne 3, Gelecek Partisi'ne 3, DEVA Partisi'ne 3 milletvekilliği vermeyi planlıyor.
Ankara kulislerinde konuşulan bu durum küçük ortakları da rahatsız etmiş. Ali Babacan'ın 20 vekilde ısrar ettiği konuşuluyor.
"ADAM BİZİ SATTI"
Konuyu köşesine taşıyan Abdülkadir Selvi şunları yazdı:
6'lı masa'nın önünde iki kriz konusu vardı.
Biri, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Kriz çıktı. Hem de çok büyük bir kriz yaşandı. Meral Akşener masayı terk etti. Sonra geri döndü.
Şimdi ikinci krize doğru yaklaşıyoruz. O da milletvekili listeleri krizi.
Milletvekili listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.
İTTİFAK İÇİ İTTİFAK YATTI
Milletvekili listeleri konusunda CHP iki zorluğu bir arada yaşıyor.
1- CHP'ye milletvekili adaylığı için 3 bin 270 başvuru yapıldı.
2- İYİ Parti hariç, Millet İttifakı'nın diğer 4 partisi de seçimlere CHP listelerinden girecekler.