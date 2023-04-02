İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu son anketi açıkladı: Cumhur İttifakı İstanbul'da yüzde 2 önde!

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer aldı.
PUSULA SIRALAMASI İÇİN KURA TÖRENİ DÜZENLENDİ
YSK Başkanlığında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında, cumhurbaşkanı adaylarının yerlerini belirlemek için kura töreni düzenlendi.
Törende konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, ilk önce cumhurbaşkanı adaylarının isimlerinin yazılı olduğu fanustan isimlerin çekileceğini, ardından da adayların sıra numaralarının çekileceğini ifade etti.
İLK SIRADA ERDOĞAN VAR
Çekilen kura sonucuna göre, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan birleşik oy pusulasında 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı.