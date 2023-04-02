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    • Haberler
    • 02.04.2023 08:33
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    • 02.04.2023 08:42
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    İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu son anketi açıkladı: Cumhur İttifakı İstanbul'da yüzde 2 önde!

    14 Mayıs 2023'teki seçimlere artık sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Buna göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan pusulada 1. sırada yer alacak. Muharrem İnce 2. sırada, Kemal Kılıçdaroğlu 3. sırada, Sinan Oğan 4. sırada seçim pusulasında yer alacak. Seçimlere kısa bir süre kala yapılan anketlerde ise Cumhur İttifakı'nın 7'li koalisyonun önünde olduğu bildirildi. A Haber canlı yayınına katılan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İstanbul’da yapılan son araştırmayı canlı yayında paylaştı. Tevfik Göksu, “İstanbul’da Cumhur’un oyu 2 puan önde. İBB Başkanlığı seçimi olursa da 8 puan yukarıda.” dedi.

    takvim.com.tr
    Cumhur İttifakı İstanbul’da yüzde 2 önde!

    Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer aldı.


    PUSULA SIRALAMASI İÇİN KURA TÖRENİ DÜZENLENDİ
    YSK Başkanlığında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında, cumhurbaşkanı adaylarının yerlerini belirlemek için kura töreni düzenlendi.

    Törende konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, ilk önce cumhurbaşkanı adaylarının isimlerinin yazılı olduğu fanustan isimlerin çekileceğini, ardından da adayların sıra numaralarının çekileceğini ifade etti.

    Oy pusulası yerleri belli oldu!

    İLK SIRADA ERDOĞAN VAR

    Çekilen kura sonucuna göre, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan birleşik oy pusulasında 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı.

        SEÇMENLERE İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK
        14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

        İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

        Milletvekili seçimine ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri, yine YSK'de yapılacak kura çekimi ile 8 Nisan'da belirlenecek.

        CUMHUR İSTANBUL'DA 2 PUAN ÖNDE
        Öte yandan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve "İstanbul'da Cumhur'un oyu 2 puan önde diğer ittifaka malum partinin oyu dahil olduğunda tablo bu. İBB Başkanlığı seçimi olursa da 8 puan yukarıda." ifadelerini kullandı.

        İstanbul'un tarihinde bu kadar partizanlığın yapıldığı hiçbir dönem olmadığına dikkat çeken Tevfik Göksu canlı yayında megakentte yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı adayı olmak için son ana kadar çaba gösteren İmamoğlu ve Yavaş'ın 2024 yılında da aday olamayacağını belirten Göksu, "Şimdi cumhurbaşkanı olma sevdasıyla İstanbul'da "mış" gibi durdu. Aday olamadı ama yardımcılığa aday oldu. Burada Kemal Kılıçdaroğlu 2 belediye başkanını oyalıyor. Sadece oyalıyor. 14 Mayıs'a kadar durumu idare ediyor. Bunu 14 Mayıs'tan sonra hep beraber göreceğiz. Bu iki isimin 2024 yılında aday olmayacağını CHP'li isimler söyledi." dedi.

        CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL YÜZDE 2 ÖNDE! VİDEO İZLE

        CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYU 7'Lİ KOALİSYONUN OYUNDAN 2 PUAN DAHA FAZLA
        İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu belirten Göksu, "En son yapılan kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı'nın oyu Millet İttifakı'nın oyundan 2 puan daha fazla. İstanbul'da fark bu. Yani ittifakın içerisinde resmen görünmeyen partinin yani HDP'nin oyunu da eklediğinizde durum tablo bu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oyundan ise Cumhur İttifakı'nın oyu yaklaşık olarak 8 puan yukarında." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Haberler İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu son anketi açıkladı: Cumhur İttifakı İstanbul'da yüzde 2 önde!
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