İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu son anketi açıkladı: Cumhur İttifakı İstanbul'da yüzde 2 önde!

İstanbul'un tarihinde bu kadar partizanlığın yapıldığı hiçbir dönem olmadığına dikkat çeken Tevfik Göksu canlı yayında megakentte yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı adayı olmak için son ana kadar çaba gösteren İmamoğlu ve Yavaş'ın 2024 yılında da aday olamayacağını belirten Göksu, "Şimdi cumhurbaşkanı olma sevdasıyla İstanbul'da "mış" gibi durdu. Aday olamadı ama yardımcılığa aday oldu. Burada Kemal Kılıçdaroğlu 2 belediye başkanını oyalıyor. Sadece oyalıyor. 14 Mayıs'a kadar durumu idare ediyor. Bunu 14 Mayıs'tan sonra hep beraber göreceğiz. Bu iki isimin 2024 yılında aday olmayacağını CHP'li isimler söyledi." dedi.

CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL YÜZDE 2 ÖNDE! VİDEO İZLE

CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYU 7'Lİ KOALİSYONUN OYUNDAN 2 PUAN DAHA FAZLA

İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın önde olduğunu belirten Göksu, "En son yapılan kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı'nın oyu Millet İttifakı'nın oyundan 2 puan daha fazla. İstanbul'da fark bu. Yani ittifakın içerisinde resmen görünmeyen partinin yani HDP'nin oyunu da eklediğinizde durum tablo bu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oyundan ise Cumhur İttifakı'nın oyu yaklaşık olarak 8 puan yukarında." ifadelerini kullandı.