EXXEN ÇÖKTÜ MÜ? 2 Nisan Exxen neden açılmıyor, neden giriş yapamıyorum? Exxen telefon, TV bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

1. Çözüm Yolu:

Öncelikle uygulayacağınız çözüm yolu internet bağlantınızı kontrol etmek olmalı. İnternet bağlantınızdan veya modeminizden kaynaklanan bir sorun yaşıyorsanız; modeminize reset atabilirsiniz ya da internet sağlayıcınızla görüşebilir ve mobil veri kullanımına geçmeyi deneyebilirsiniz.



2. Çözüm Yolu:

Sorun internet tarayıcınıza bağlı DNS ve gizlilik ayarlarından kaynaklı olabilir bu nedenle ikinci olarak uygulayabileceğiniz yöntem; farklı bir taracıyıdan Exxen platformuna bağlanmayı denemek, tarayıcınızın yeni bir sürümü yayınlanmış ise güncellemek ve tekrar başlatmak olacaktır.

3. Çözüm Yolu:

Üçüncü olarak internet bağlantı hızınızı kontrol edin. Düşük bağlantı hızı Exxen'in geç yanıt vermesinden dolayı sitenin açılmamasına ve isteğin zaman aşımına uğramasına neden olabilir. İnternet bağlantı hızınızda bir düşme yaşıyorsanız internet sağlayıcınızla iletişime geçmelisiniz.