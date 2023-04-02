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    • Haberler
    • 02.04.2023 11:52
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    • 02.04.2023 11:57
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    EXXEN ÇÖKTÜ MÜ? 2 Nisan Exxen neden açılmıyor, neden giriş yapamıyorum? Exxen telefon, TV bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

    Exxen çöktü mü sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Şu anda bağlantı sorunu yaşandığı ileri sürülüyor. Peki, EXXEN ÇÖKTÜ MÜ? 2 Nisan Exxen neden açılmıyor, neden giriş yapamıyorum? Exxen bağlantı sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?

    Exxen platformundan içerik izlemek isteyen bir çok kullanıcı, giriş ve bağlantı sorunuyla karşılaştı. Peki, EXXEN ÇÖKTÜ MÜ? 2 Nisan Exxen neden açılmıyor, neden giriş yapamıyorum? Exxen telefon, TV bağlantı sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

    EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?

    Exxen'de son saatlerde ara ara erişim sorunu yaşanıyor. Exxen'de "Sunucu şu an yanıt vermiyor" hatası görüldü. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

    EXXEN NEDEN AÇILMIYOR, NE YAPMALIYIM?

    Exxen'i kimi kullanıcılar bilgisayar üzerinden, kimi kullanıcılar da televizyon üzerinden açamıyor.

    Sorunu aşağıda sıraladığımız adımları uygulayarak çözebilirsiniz;

        1. Çözüm Yolu:

        Öncelikle uygulayacağınız çözüm yolu internet bağlantınızı kontrol etmek olmalı. İnternet bağlantınızdan veya modeminizden kaynaklanan bir sorun yaşıyorsanız; modeminize reset atabilirsiniz ya da internet sağlayıcınızla görüşebilir ve mobil veri kullanımına geçmeyi deneyebilirsiniz.

        2. Çözüm Yolu:

        Sorun internet tarayıcınıza bağlı DNS ve gizlilik ayarlarından kaynaklı olabilir bu nedenle ikinci olarak uygulayabileceğiniz yöntem; farklı bir taracıyıdan Exxen platformuna bağlanmayı denemek, tarayıcınızın yeni bir sürümü yayınlanmış ise güncellemek ve tekrar başlatmak olacaktır.

        3. Çözüm Yolu:

        Üçüncü olarak internet bağlantı hızınızı kontrol edin. Düşük bağlantı hızı Exxen'in geç yanıt vermesinden dolayı sitenin açılmamasına ve isteğin zaman aşımına uğramasına neden olabilir. İnternet bağlantı hızınızda bir düşme yaşıyorsanız internet sağlayıcınızla iletişime geçmelisiniz.

        4. Çözüm Yolu:

        Sorun bilgisayarınızdan kaynaklı da olabilir. Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyebilir; arka planda çalışan uygulamaları kontrol ederek gereksiz çalışan uygulamaları kapatarak oluşan sorunun önüne geçebilirsiniz.

        5. Çözüm Yolu:

        Tarayıcınızın, eklentiler/uzantılar kısmında bulunan veya arka planda açık kalan bir VPN programı nedeni ile Exxen'e girişte sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bilgisayarınızda açık olabilecek bir VPN servisi varsa kontrol etmeniz ve bunu kapatmanız Exxen açılmama sorununu çözebilir.
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        Haberler Haberler EXXEN ÇÖKTÜ MÜ? 2 Nisan Exxen neden açılmıyor, neden giriş yapamıyorum? Exxen telefon, TV bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?
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