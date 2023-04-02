Exxen platformundan içerik izlemek isteyen bir çok kullanıcı, giriş ve bağlantı sorunuyla karşılaştı. Peki, EXXEN ÇÖKTÜ MÜ? 2 Nisan Exxen neden açılmıyor, neden giriş yapamıyorum? Exxen telefon, TV bağlantı sorunu ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?
Exxen'de son saatlerde ara ara erişim sorunu yaşanıyor. Exxen'de "Sunucu şu an yanıt vermiyor" hatası görüldü. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
EXXEN NEDEN AÇILMIYOR, NE YAPMALIYIM?
Exxen'i kimi kullanıcılar bilgisayar üzerinden, kimi kullanıcılar da televizyon üzerinden açamıyor.
Sorunu aşağıda sıraladığımız adımları uygulayarak çözebilirsiniz;