Togg enerji maliyetiyle yüz güldürecek: Bin kilometrede yarı yarıya ucuz

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yola çıkmadan önce vatandaşın cebine hitap etmeye başladı. Önce satış fiyatıyla kendi sınıfının en rekabetçi otomobili olan Togg, şimdi de yolda harcayacağı elektrik maliyetiyle can sıkmayacak.

İŞTE HESAP!

Togg'un şarj istasyonları markası Trugo önceki gün şarj istasyonlarında uygulanacak ücret tarifesini açıkladı. Şirketten alınan bilgilere göre, Togg her 100 kilometrede 16.7 kwh elektrik tüketiyor. Togg ile 1.000 kilometrelik yol gidildiği varsayıldığında, evden bataryayı doldurup çıkarsanız, ilk 500 kilometreyi 142 TL'ye gidersiniz. İkinci 500 kilometrelik yol için ise Trugo istasyonunda hızlı şarjla 667 TL ödersiniz.