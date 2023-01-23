Kur'an-ı Kerim'i hedef alan İslam düşmanı Rasmus Paludan çocuk tacizcisi çıktı! İşte Paludan'ın kirli sicili

Irkçılık ve çocuk tacizi dahil 14 suçtan sabıkalı, İslam düşmanlığı üzerinden prim yapıyor, sık sık provokatif eylemleriyle dikkati çekmeye çalışıyor.
Son olarak İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretiyle gündeme gelen ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın kirli sicili hayli kabarık. Paludan'ın babası İsveç'ten Danimarka'ya göç etti. O da göçmen çocuğu olarak bu ülkede doğdu; hem İsveç, hem de Danimarka vatandaşı oldu.
Kendisi de göçmen kökenli olmasına rağmen hem göçmenleri hem de Müslümanları sürekli hedef aldı.
NATO'ya girmek için Türkiye'ye adeta yalvaran İsveç diğer taraftan da terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Sık sık terör örgütü PKK'nın Türkiye karşıtı eylemler yaptığı İsveç'te geçtiğimiz hafta yine büyük bir rezilliğe imza atılmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi teröristler tarafından baş aşağı asılmıştı.
Türkiye'nin bu rezilliğe tepkisi sürerken İsveç bir skandala daha imza attı.
IRKÇI RASMUN PALUDAN'A KUR'AN-I KERİM YAKMA İZNİ!
İsveç'te, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.
Provokatör Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
POLİS KORUMASIYLA KUR'AN-I KERİM YAKTI!
Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelendi.
Aşırı sağcı Paludan'a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.