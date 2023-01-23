Kur'an-ı Kerim'i hedef alan İslam düşmanı Rasmus Paludan çocuk tacizcisi çıktı! İşte Paludan'ın kirli sicili

Kendisi de göçmen kökenli olmasına rağmen hem göçmenleri hem de Müslümanları sürekli hedef aldı.



NATO'ya girmek için Türkiye'ye adeta yalvaran İsveç diğer taraftan da terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Sık sık terör örgütü PKK'nın Türkiye karşıtı eylemler yaptığı İsveç'te geçtiğimiz hafta yine büyük bir rezilliğe imza atılmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi teröristler tarafından baş aşağı asılmıştı.

Türkiye'nin bu rezilliğe tepkisi sürerken İsveç bir skandala daha imza attı.

IRKÇI RASMUN PALUDAN'A KUR'AN-I KERİM YAKMA İZNİ!

İsveç'te, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.