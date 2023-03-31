KYK yurtları son durum! YURTLAR AÇILACAK MI SON DAKİKA? KYK yurtları Nisan'da açılacak mı? Yurtlar boşaltılacak mı? YÖK 81 ilde...

Yurtlar açılacak mı, ne zaman sorusu Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamaları sonrası gündemde öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin 3 Nisan'da başlamasına karar verldi. Peki KYK yurtları da Nisan'da açılacak mı?
YURTLAR AÇILACAK MI?
Son dakika... Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar üniversitelerin 3 Nisan'da açılacağını ve isteyenlerin okula gidebileceğini, devam şartının ise aranmayacağını açıkladı.
Ancak KYK yurtları ile ilgili bir son dakika açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.
YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız, depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür.
Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik. Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerinde görev yapan idari personel sayısı ise 30 bin civarındadır. Depremde 148 akademik ve idari personelimiz de hayatını yitirmiştir. Vefat eden öğrencilerimize ve personellerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR
YÖK olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık. YÖK olarak 30 Mart 2023 itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları paylaşacağız.
Alınan kararlar;
3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;
1) Hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,
2) Yüksek öğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak, gerekli düzenlemeleri yapmalarına,
3) Yürürlükte olan yüksek öğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. maddesinde yer verilen bir yarı yılda derslerin AKST kredilerine göre en fazla yüzde otuzunun uzaktan öğretim yılıyla verilebilecek kısıtlamanın uygulanmamasına,