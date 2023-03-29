Son dakika: Muhalefete "adaylık" cevabı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başkan Erdoğan'ın aday olması anayasal hakkıdır

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazda bulunan muhalefete anayasal cevap geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir yasal ve hukuki engel bulunmadığını açıkladı.
MUHALEFETİN SANDIK DIŞI OYUNLARI
14 Mayıs seçimleri için geri sayım başlarken muhalefet yine algı operasyonlarına sarılarak siyaset sandık dışına çekmeye çalışıyor.
Dönem dönem diploma iftirasını atarak Başkan Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkan muhalefet bu kez de Erdoğan'ın adaylığının yasal olmadığını iddia ederek algı operasyonu çekiyor.
Başkan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçildiği ve 2023'te yeni sistemde 2.kez aday olduğu gerçeği ortadayken muhalefet bunu gözardı ediyor.
Konuya ilişkşin bir değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "14 mayıs 2023'te yapılacak seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir anayasal ya da kanuni engel yoktur." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA İTİRAZ ETTİLER
Bu adaylığın 3. kez olduğunu ve anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek DEVA, İYİ Parti ve Memleket Partisi YSK'ya başvurdu.
AK PARTİ'DEN YANIT
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir engel olmadığını belirterek, "Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının "Sabih Kanadoğlu zihniyeti" olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır." açıklamasını yaptı.
Çelik'in açıklamalasından öne çıkanlar şu şekilde;
"Aylar önce açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı.
Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır.
Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir.
Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir...
SABİH KANADOĞLU ZİHNİYETİ
Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının "Sabih Kanadoğlu zihniyeti" olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır.
Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir. Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir. Sözün özü; milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz!
Demokratik seçimlerle milletin adayıyla yarışmaktan korkan çevreler, Cumhurbaşkanımızın önüne siyasi hayatı boyunca çeşitli engeller çıkardılar. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı."