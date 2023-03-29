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    • Haberler
    • 29.03.2023 12:04
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    • 29.03.2023 12:26
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    Son dakika: Muhalefete "adaylık" cevabı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başkan Erdoğan'ın aday olması anayasal hakkıdır

    Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır." açıklamasında bulundu.

    Bozdağ: Başkan Erdoğan’ın aday olması anayasal hakkıdır

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazda bulunan muhalefete anayasal cevap geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir yasal ve hukuki engel bulunmadığını açıkladı.

    MUHALEFETİN SANDIK DIŞI OYUNLARI
    14 Mayıs seçimleri için geri sayım başlarken muhalefet yine algı operasyonlarına sarılarak siyaset sandık dışına çekmeye çalışıyor.

    Dönem dönem diploma iftirasını atarak Başkan Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkan muhalefet bu kez de Erdoğan'ın adaylığının yasal olmadığını iddia ederek algı operasyonu çekiyor.

    Başkan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçildiği ve 2023'te yeni sistemde 2.kez aday olduğu gerçeği ortadayken muhalefet bunu gözardı ediyor.

    Konuya ilişkşin bir değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "14 mayıs 2023'te yapılacak seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir anayasal ya da kanuni engel yoktur." ifadelerini kullandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA İTİRAZ ETTİLER
    Bu adaylığın 3. kez olduğunu ve anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek DEVA, İYİ Parti ve Memleket Partisi YSK'ya başvurdu.

    AK PARTİ'DEN YANIT
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir engel olmadığını belirterek, "Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının "Sabih Kanadoğlu zihniyeti" olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır." açıklamasını yaptı.

    Çelik'in açıklamalasından öne çıkanlar şu şekilde;

    "Aylar önce açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı.

    AK Parti'den muhalefete yanıt: ''Hiçbir engel yok''

    Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır.

    Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir.

    Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir...

    SABİH KANADOĞLU ZİHNİYETİ
    Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının "Sabih Kanadoğlu zihniyeti" olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır.

    Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir. Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir. Sözün özü; milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz!

    Demokratik seçimlerle milletin adayıyla yarışmaktan korkan çevreler, Cumhurbaşkanımızın önüne siyasi hayatı boyunca çeşitli engeller çıkardılar. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı."

        TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA
        TBMM Başkanı Mustafa Şentop da konuya ilişkin açıklama yaptı.

        "TARTIŞMA HUKUKİDİR"
        Şentop, "Söz konusu madde 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmişti. Hukukta kural şudur. Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır. Bu Erdoğan'ın 2. seçimidir. 3. seçimi değildir." dedi.

        Şentop şunları söyledi;

        "Anayasa değişikliği sırasında bu tartışmaların esamesi yokken, Cumhurbaşkanı adaylık konusu açıkça ifade edilmiştir. Komisyon raporlarında mevcuttur. Bu konuda makaleler yazıldı. Benim de yazdığım makale var. Anayasa'nın 101. maddesi açıktır. 101. madde 30 Nisan 2018 de yürürlüğe girmiştir."

        YSK ADAY LİSTESİNİ YAYIMLADI
        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs 2023 günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, alfabetik sıralamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvuruları 24 Mart 2023 tarihli kararla kabul edildi.

        Yine YSK kararı ile Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal için 22-27 Mart 2023 tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde en az 100 bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sıralamaya göre Muharrem İnce ve Sinan Oğan olduğu tespit edildi.

        Yapılan değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi alfabetik sıralamayla; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu.

        Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.

        YSK'nin yayımladığı Cumhurbaşkanı geçici aday listesine 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

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        Emlak Konut
        Haberler Haberler Son dakika: Muhalefete "adaylık" cevabı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başkan Erdoğan'ın aday olması anayasal hakkıdır
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