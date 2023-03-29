Son dakika: Muhalefete "adaylık" cevabı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başkan Erdoğan'ın aday olması anayasal hakkıdır

AK PARTİ'DEN YANIT

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir engel olmadığını belirterek, "Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının "Sabih Kanadoğlu zihniyeti" olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır." açıklamasını yaptı.

Çelik'in açıklamalasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Aylar önce açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı.