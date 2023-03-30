Başkan Erdoğan duyurmuştu! Elektriğe %15 indirim! 300,400,500 TL fatura ne kadara düşecek? Elektrik ne kadar olacak?

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA İNDİRİM MÜJDESİ!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirime gitti. Buna göre EPDK serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü. Öte yandan arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin olağanüstü maliyet artışlarından korunması için devreye alınan AUF, 6 uzatılarak Ekim ayına kadar uygulanacak.

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerimiz kullandığı doğal gaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapıyoruz."