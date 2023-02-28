Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti!

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti.
2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında ortaya attığı '367 şartı' ile sık sık gündeme gelen Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, benzer bir iddiayla geçtiğimiz yıl tekrar gündeme gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikiden fazla seçilemeyeceği yönünde açıklamalarda bulunan Sabih Kanadoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir rejim olmadığını dile getirmişti.
"ANAYASA, ERKEN SEÇİM KARARI ALMAZSA ADAY OLAMAZ DİYOR"
TBMM'de erken seçime gidilmediği takdirde Başkan Erdoğan'ın adaylığının Anayasa'ya aykırı olacağını ifade eden Sabih Kanadoğlu, "Anayasa, TBMM bir erken seçim kararı almazsa aday olamaz diyor. Yoruma açık bir madde değil. Kendisine ve bilime saygısı olan herhangi bir akademisyenin tersini söylemesi mümkün değil." demişti.