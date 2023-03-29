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    • 29.03.2023 12:30
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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar | CANLI İZLE

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | CANLI İZLE

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    Bayrama kadar deprem bölgesindeki temel atma ve iftar programlarımız sürecek. Ramazan Bayramı'nın sevincini milletimizle paylaştıktan hemen sonra seçim gününe kadar kesintisiz devam edecek il ziyaretlerimiz başlayacak.

    Buradan depremzede kardeşlerime seslenmek istiyorum. Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin; sizleri, sizlerin yaşadığı şehirlerdeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına asla izin vermeyeceğiz.

    PAZARTESİ GÜNÜ İLK TOGG'U TESLİM ALACAĞIM
    Atmadık çamur bırakmadılar. 177 binden fazla sipariş aldı.

    Detaylar gelecek...

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    Emlak Konut
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar | CANLI İZLE
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