Başkan Erdoğan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi binasındaki ziyareti yaklaşık 50 dakika sürdü.
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Seçim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Seçime ittifak çatısı altında kendi logomuzla gireceğiz. Cumhur İttifakı'na katılarak milli bir adım atmış olduk." dedi.
Erbakan görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Seçime kendi logomuz ve adaylarımızla gireceğiz. Milli Görüş hareketi olarak hayra vesile, şerre engel olan bir siyasi hareketiz. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ülkemizi düşünmek bizim birinci vazifemizdir. Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik.
23 YILLIK VUSLAT BİTTİ | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan kapıda karşıladı. Görüşme saat 16:10 sıralarında başladı.
Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların değerlendirildi.
23 YILLIK VUSLAT BİTTİ
Erdoğan ve Erbakan'ın basın mensuplarına poz verdiği sırada bir vatandaşın "23 yıllık vuslat bitti Cumhurbaşkanım" dediği duyuldu.