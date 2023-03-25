AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’dan A Haber’de önemli açıklamalar! Yeniden Refah ile ittifak, seçim sistemi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber ekranlarından yayınlanan 'Satır Arası' programında seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
(Yeniden Refah ile ittifak) Kısa sürede değişiklik olmadı. Uzun süre görüştük. En az 1 ay müzakere ettik. Cumhur İttifakı kapsamında rol almak kolay Millet İttifakı'na göre.
Milletin hayrına olacak hususlarda nasıl birleşiriz anlamında, terör ile mücadelede nasıl iş birliği yapabilir konusunda yürüyor bu işler. Millete yararlı işler için ittifak kuruluyor. Koltuk için değil millete hizmet için bir aradayız. Parti menfaatinden önce milletin, Türkiye'nin menfaati önemli. Bu anlamda da bir araya gelmek kolay oluyor.
"HAYIRLI BİR İTTİFAK OLDU"
Nerede bıraktıysak o noktaya döndük. Son derece önemli güzel birlikteliğe imza attık. Hem yeniden Refah ve Cumhur ittifakı açısından hayırlı bir ittifak oldu. Neredeyse her konuda Yeniden Refah ile tam anlayış oldu.
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