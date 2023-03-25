AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’dan A Haber’de önemli açıklamalar! Yeniden Refah ile ittifak, seçim sistemi...





Milletin hayrına olacak hususlarda nasıl birleşiriz anlamında, terör ile mücadelede nasıl iş birliği yapabilir konusunda yürüyor bu işler. Millete yararlı işler için ittifak kuruluyor. Koltuk için değil millete hizmet için bir aradayız. Parti menfaatinden önce milletin, Türkiye'nin menfaati önemli. Bu anlamda da bir araya gelmek kolay oluyor.