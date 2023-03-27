



VATANDAŞ YALNIZ DEĞİL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşların zarar gören ev ve işyerlerinin yerine kalıcı konutlar inşa etmek amacıyla başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bakanlık bazı il ve ilçelerde tamamladığı konutlarını teslim ederken diğer bölgelerde de inşa çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda bakanlık Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da teslimlerini gerçekleştirdi.



MALATYA'DA 8 İLÇEDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen Malatya'da ve 8 ilçesinde çalışmalarına devam ediyor. Malatya'da 6 bin 32 afet konutu, 2 bin 106 kentsel dönüşüm konutu ve 592'si sosyal konut olmak üzere toplam 8 bin 730 konut üretiliyor. Şimdiye kadar teslim edilen konut sayısı ise 6 bin 89. Bölgede bin 570 köy evi yapıldı, bin 248 köy evi teslim edildi. 284 ticari birim yapıldı, 178 ticari birim teslim edildi. 8'i hasar görmüş, 1'i yeni planlanan toplam 196 derslik kapasiteli 9 okulun inşası tamamlanıp teslim edildi. Planlanan 8 camiden 5'ü tamamlandı. 1 millet bahçesi tamamlandı, 1 millet bahçesinin de yapımı devam ediyor. Yapımı devam eden 1 adet PÖH (Polis Özel Harekât) merkezi bulunuyor. Gelinciktepe Mevkide (merkez) 550 milyon lira bedelle bin 527 konut üretilerek, teslim edildi. Depremde büyük hasar gören Doğanyol ilçesi de adeta yeniden inşa edildi. İlçeye yatay mimariye uygun 317 konut, 42 işyeri ile 1 cami inşa edildi.