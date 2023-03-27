Türkiye, yaşadığı her afet sonrasında dünyanın hiçbir ülkesinin başaramayacağı bir hızla yeniden ayağa kalkmasını bildi. 11 ilde yaşadığımız son felaketten hemen sonra da yaralar sarılmaya başlandı. Deprem bölgesinin hikayesi adeta yeniden yazılırken, konutların temeli jet hızıyla atıldı.
Hafta sonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı toplantılar ile yeni temeller atılırken, 53 bin 830 konutun yapım süreci başladı. Toplamda bölgede 650 bin konut yapılarak depremzede vatandaşlara teslim edilecek.
Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle, deprem bölgesinde şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projeler hayata geçirildiğini belirtti. Kurum, "Deprem bölgesinde yeni master plan çalışmaları yürütülüyor. Akademisyenler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yöneticiler, mimar, mühendislerin görüşleri alınarak yeni yerleşim yerlerine uygun alanlar belirleniyor. Afet konutları radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve 105 metrekare alana sahip daireler, 3+1 olacak" dedi.
BİR YILDA TESLİM EDİLECEK
Bakan Kurum, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
"Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da olduğu gibi 11 ilimizde de bütün vatandaşlara kalıcı afet konutları 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak. Deprem bölgesine inşa edilecek yaklaşık 650 bin konutun yapımı ile birlikte son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak."