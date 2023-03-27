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    • 27.03.2023 19:46
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    • 27.03.2023 19:46
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    2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? meb gov.tr Bilsem sınav sonuçları 2023! 1.2.3. sınıf BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir?

    BİLSEM sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sınav puanlarını inceleyecek olan MEB, BİLSEM sonuçlarını paylaşacak. Peki, 2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM sonuçları için gözler artık MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    BİLSEM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlanmıştı.

    Bu kılavuza göre 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak olan ön değerlendirme uygulaması sonrasında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.

        BİLSEM NEDİR?

        Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
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        Haberler Haberler 2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? meb gov.tr Bilsem sınav sonuçları 2023! 1.2.3. sınıf BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir?
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