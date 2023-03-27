2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? meb gov.tr Bilsem sınav sonuçları 2023! 1.2.3. sınıf BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir?

BİLSEM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlanmıştı.