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    • 27.03.2023 12:21
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    • 27.03.2023 12:23
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    Fransa'da gerilim tırmandı: Louvre Müzesi'nin girişleri kapatıldı

    Fransa'nın başkenti Paris'te, kültür sektörü çalışanları, tartışmalı emeklilik reformuna tepki için Louvre Müzesi'nin girişini kapatarak eyleme başladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fransa’da gerilim tırmandı

    Fransız basınında yer alan görüntülerde, Genel İş Sendikası (CGT) bünyesindeki kültür çalışanları, ellerinde sendikanın bayraklarıyla müzenin avlusunda bulunan cam ve metalden oluşturulmuş piramidin önünde toplandı.

    "GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"
    Müzenin kapılarının önüne geçerek girişleri kapatan kalabalık, "60 yaşında emeklilik. Çok yaşamak için az çalış", "Geri adım atmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

    GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR
    Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

    Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor. Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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    Haberler Haberler Fransa'da gerilim tırmandı: Louvre Müzesi'nin girişleri kapatıldı
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