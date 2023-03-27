İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Suruç İlçe Başkanı Y.G. ile DBP Suruç İlçe Başkanı R.B'nin de arasında olduğu 26 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, terör örgütüne katılım sağlamak amacıyla kente gelen bazı kişilere propaganda, yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi.

Zanlıların ayrıca tarım arazilerini usulsüz evraklarla kiralayarak yaklaşık 2 milyon lira tarımsal destek ödemesini terör örgütüne finans sağlama amacıyla kullandığı değerlendiriliyor.