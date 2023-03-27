Malatya'da 200 dönüm alana kurulu konteyner kent tam kapasiteye ulaştı

"BİZ DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ"

Mehmet Aslan da büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Allah bir daha böyle acıları kimseye yaşatmasın. Depremin ardından önce çadır kente yerleştik. Kısa bir süre önce de buraya geldik. Konteyner kentte şimdiye kadar hiçbir sorunla karşılaşmadık. Her şeyimiz tamam. Konteyner içerisinde mutfağından buzdolabı, ısıtıcısı ve banyosuna varan kadar her türlü hizmet bizlere sunulmuş durumda. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.