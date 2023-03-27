Malatya'da 200 dönüm alana kurulu konteyner kent tam kapasiteye ulaştı

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da vatandaşların barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Malatya'daki en büyük konteyner kent ise İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki yaklaşık 200 dönüm alana kuruldu. Altyapı çalışmalarının ardından alana 2 bin 200 konteyner kurulan geçici konaklama merkezine 10 bin kişi yerleştirildi. Devasa konteyner kentin kapasitesinin dolduğu, depremzedelerin kentin farklı noktalarında yapımı devam eden konteyner kentlere yerleştirileceği bildirildi.
Yalıtımlı konteynerlerin yanı sıra 2 çocuk oyun alanı, 2 basketbol sahası, 30 konteyner okul, mescit, çamaşırhane, sağlık ocağı, eczane, 15 konteyner idari alanı ile yemek çadırlarının kurulduğu geçici barınma merkezi içerisinde belediye ekiplerince yürütülen asfaltlama çalışmaları sürüyor. Konteyner kentte iftar çadırlarının kapasiteleri de artırıldı. Ekiplerce, alanın farklı noktalarına yeni iftar çadırları kuruldu.
Bu arada, Türk Kızılay, Malatya Gençlik Merkezi, birçok üniversite ile farklı sivil toplum kuruluşlarının konteyner kent içerisinde sürdürdüğü faaliyetler devam ediyor. Geçici barınma merkezinin güvenliği ise polis ve asker tarafından sağlanıyor.