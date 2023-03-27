AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan flaş açıklamalar! Son seçim anketi: AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın oyu yüzde kaç?

14 Mayıs 2023'teki seçimlere artık sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 24 Mart'ta sunulan Cumhur İttifakı'nın protokolünde, "Cumhur İttifakı olarak bu seçime girerken önceliğimiz depremin yaralarını sarmak, yeniden imar ve ihya sürecini tamamlamaktır. Eş zamanlı olarak da tüm afetlere karşı risk yönetimi ve afet yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda mevzuat eksiğini gidermek, teknolojik, beşeri ve kurumsal kapasiteyi artırmak kararlılığındayız." ifadesine yer verildi. Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim anketlerindeki son durumla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları;
Pusulanın içinde herkesin yeri ayrı olacak, herkes kendi amblemiyle girecek. Herkesin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olacak.
YENİDEN REFAH'A ZİYARET OLACAK
Zamanı belli değil ama Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek. Bir parça metin çıktı. Tam genel ilkeler bazında bizim net bir şekilde kabul ettiğimiz, Yeniden Refah Partisi'nin... Bizim zaten kabul ettiğimiz Yeniden Refah Partisi'nin hassas olduğu bir mutabakat metninden ibaret. Bunlar olur ama. Birkaç kişi bir araya gelse. Ben pazarlık derken bir araya gelişimizin ana nedeninin kaç vekil alacağının olmaması gerektiğini söylüyorum. Biz hangi bölgeye kimin hitap edeceğini konuşuyoruz. Burada da partilerin gücüne uygun bir tablonun oluşmasını herkes bekler. Masaya oturduğumuz birinci gün bir araya geldik. Yeniden Refah Partisi biz logomuzla seçime girmek istiyoruz dedi. Biz de "bu iş böyle olmasa daha iyi olmaz mı" dedik. Hayır dediler. Biz de "hay hay" dedik.
YENİDEN REFAH 20 VEKİL Mİ İSTEDİ?
Yeniden Refah Partisi kendi logosuyla girecek belki. Belli ilkeler konusunda anlaştık. Ama diğer konuları konuşacağız. Orada görüşme aşamasında Yeniden Refah Partisindeki arkadaşlarımız biraz hibrit bir model olabilir mi diye. Bundan sonra da meseleyi konuşabiliriz. Belki bir parça daha hibrit modele gidilebilir, gidilmez. Muhtemel bunları konuşacağız. İşin ana temel noktalarında anlaştık ve ittifak kuruldu. Bundan sonra üstüne bir şey koyamasak bile belli bir noktadayız. Ama biz ana noktalarda, temel noktalarda anlaştık ve ittifak kuruldu. Bundan sonra hiç anlaşamasak bile belli noktalarda anlaştık ya bundan sonra üstüne koyamasak bile bir noktadayız açıkçası. Ama bundan sonra biraz daha üstüne koyabilirsek Yeniden Refah Partisi'nin işine gelecek. Hem bizim işimize gelecek.
Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı. Haksızlık edemem, haklarını yiyemem. Bizim de olmadı, olamaz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok titizdir.