AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan flaş açıklamalar! Son seçim anketi: AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın oyu yüzde kaç?

YENİDEN REFAH 20 VEKİL Mİ İSTEDİ?

Yeniden Refah Partisi kendi logosuyla girecek belki. Belli ilkeler konusunda anlaştık. Ama diğer konuları konuşacağız. Orada görüşme aşamasında Yeniden Refah Partisindeki arkadaşlarımız biraz hibrit bir model olabilir mi diye. Bundan sonra da meseleyi konuşabiliriz. Belki bir parça daha hibrit modele gidilebilir, gidilmez. Muhtemel bunları konuşacağız. İşin ana temel noktalarında anlaştık ve ittifak kuruldu. Bundan sonra üstüne bir şey koyamasak bile belli bir noktadayız. Ama biz ana noktalarda, temel noktalarda anlaştık ve ittifak kuruldu. Bundan sonra hiç anlaşamasak bile belli noktalarda anlaştık ya bundan sonra üstüne koyamasak bile bir noktadayız açıkçası. Ama bundan sonra biraz daha üstüne koyabilirsek Yeniden Refah Partisi'nin işine gelecek. Hem bizim işimize gelecek.

Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı. Haksızlık edemem, haklarını yiyemem. Bizim de olmadı, olamaz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok titizdir.