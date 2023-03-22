CHP'si HDP'si, İP'i TİP'i... Görünmez el devreye girdi 'alakasızlar ittifakı' bir araya geldi! Başkan Erdoğan alayına karşı

Tam 21 yıl önceydi... Erdoğan, Türkiye'nin lideri seçildi! Çok sevdi, çok sevildi! Her seçimde "ismi" yetti! Rakiplerini ezdi geçti. Hatta dünyaları yendi! Sözünü dinletti! Son dönemde de Devlet Bahçeli'yle el ele verdi. Bir kez daha destek istedi.



Bunun üzerine görünmez el devreye girdi! CHP'sini HDP'sini, İP'ini TİP'ini bir araya getirdi! "Alakasızlar" ittifakı işte böyle dizildi! Yine de anketler, Erdoğan'ı ilk sırada gösterdi!









TAKVİM de bunları hatırlamak istedi: Bu manşeti saklayın! 'OY'unu unutmayın.