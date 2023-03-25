Cumhur İttifakı'nın YSK'ya sunduğu protokolde öncelik deprem

"ÖNCELİĞİMİZ DEPREMİN YARALARINI SARMAK"

Türkiye'nin zenginliğine önemli katkı sağlayacak büyük ölçekli ulaştırma ve enerji projelerinin gerçekleştirildiği ve Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milletle buluşturulmak üzere olduğu kaydedilen metinde, Kovid-19 salgınıyla dünyanın gıpta ettiği bir mücadelenin yürütüldüğü, Türkiye'nin, diplomasinin merkezi olduğu, savunma sanayinde ve terörle mücadelede "destan" yazıldığı, devletin bekası ve milletin refahını temine yönelik politikalar uygulandığı, toplum kesimlerinin beklentisi olan birçok yapısal düzenlemenin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te dünyanın en büyük depremlerinden birisiyle karşılaştığı anımsatılan metinde, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine ve 11 ili kapsayan geniş bir alanda büyük bir yıkıma sebep olduğuna işaret edildi.

Devletin tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren bölgede olduğu aktarılan metinde, tüm ihtiyaçların karşılandığı, en önemli ihtiyaç olan kalıcı konutların yapımına hemen başlandığı ve bir yıl içinde de hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Metinde, "Cumhur İttifakı olarak bu seçime girerken önceliğimiz depremin yaralarını sarmak, yeniden imar ve ihya sürecini tamamlamaktır. Eş zamanlı olarak da tüm afetlere karşı risk yönetimi ve afet yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda mevzuat eksiğini gidermek, teknolojik, beşeri ve kurumsal kapasiteyi artırmak kararlılığındayız." ifadeleri kullanıldı.

"CUMHUR İTTİFAKI HAKLININ GÜVENCESİ, DOĞRUNUN TARAFI OLMAYA DEVAM EDECEK"

"Cumhur İttifakı"nın, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma" hedefini yakalama azmiyle milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk milletini ilelebet yaşatma iradesi olduğu belirtilen metinde, "Cumhur İttifakı"nın, haklının güvencesi, doğrunun tarafı olmaya, temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz yaşanmasının, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edeceği kaydedildi.