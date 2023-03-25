Cumhur İttifakı'nın YSK'ya sunduğu protokolde öncelik deprem

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından "Cumhur İttifakı"nın seçim protokolünü paylaştı.
Protokolde, Anayasa'nın 116. maddesine göre Cumhurbaşkanınca yenilenen ve 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 12/A maddesi ve bu protokol uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisinin (Yeniden Refah) "Cumhur İttifakı" ismi altında ittifak oluşturarak katılmaya karar verdikleri belirtildi.
AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah'ın hükmü şahsiyetlerini muhafaza ederek "Cumhur İttifakı"nın içinde ayrı siyasi partiler olarak seçimlere gireceği ve 2839 sayılı Kanun'un öngördüğü çerçevede ayrı ayrı aday listeleri verecekleri kaydedilen protokolde, "Cumhur İttifakı"nın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki ortak adayının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade edildi.
Protokolün ekinde "Cumhur İttifakı"nın kuruluşu, ilke ve vizyonunu içeren metin de yer aldı.
"YERLİ VE MİLLİ BİR DURUŞUN DOĞAL BİR SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKTI"
"Cumhur İttifakı"nın 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığına işaret edilen metinde, 15 Temmuz 2016 tarihinin ülke için her bakımdan dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olduğu aktarıldı.